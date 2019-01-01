Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 15:09
У Софії Київській відбувається засідання першого синоду нової української церкви.
Світлини з події у Facebook оприлюднив священик Іван Сидор.
За його словами, у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України.
"Журнали засідання Синоду, а також більш якісні світлини будуть опубліковані згодом на офіційній сторінці ПЦУ", - йдеться у дописі.
Cьогодні має відбутися остаточне формування синоду, тому можуть відбутися важливі кадрові призначення.
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Світлини з події у Facebook оприлюднив священик Іван Сидор.
За його словами, у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України.
"Журнали засідання Синоду, а також більш якісні світлини будуть опубліковані згодом на офіційній сторінці ПЦУ", - йдеться у дописі.
Cьогодні має відбутися остаточне формування синоду, тому можуть відбутися важливі кадрові призначення.
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