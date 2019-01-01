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Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО

Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
У Софії Київській відбувається засідання першого синоду нової української церкви.

Світлини з події у Facebook оприлюднив священик Іван Сидор.

За його словами, у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України.

"Журнали засідання Синоду, а також більш якісні світлини будуть опубліковані згодом на офіційній сторінці ПЦУ", - йдеться у дописі.

Cьогодні має відбутися остаточне формування синоду, тому можуть відбутися важливі кадрові призначення.

Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО
Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО



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Теги: ПЦУ, церква
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