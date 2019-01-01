Священик з Волині показав закулісся першого засідання синоду ПЦУ. ФОТО





Світлини з події у Facebook оприлюднив священик Іван Сидор.



За його словами, у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України.



"Журнали засідання Синоду, а також більш якісні світлини будуть опубліковані згодом на офіційній сторінці ПЦУ", - йдеться у дописі.



Cьогодні має відбутися остаточне формування синоду, тому можуть відбутися важливі кадрові призначення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Софії Київській відбувається засідання першого синоду нової української церкви.Світлини з події у Facebook оприлюднив священикЗа його словами, у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї Українитриває засідання Священного Синоду Православної Церкви України."Журнали засідання Синоду, а також більш якісні світлини будуть опубліковані згодом на офіційній сторінці ПЦУ", - йдеться у дописі.Cьогодні має відбутися остаточне формування синоду, тому можуть відбутися важливі кадрові призначення.

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