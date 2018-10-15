Лучанин виграв 200 тисяч гривень у лотерею





Про це пише



Чоловік переміг у категорії «за три горизонталі з двома пільговими підковками».



Зазначили, що переможець придбав свій щасливий білет у луцькому ЦУМі.



Головний приз – мільйон гривень – розділили між собою навпіл гравці з Житомирської та Кіровоградської областей. Одну половину призу у розмірі 500 000 гривень отримає гравець з міста Бердичів, а інші 500 000 гривень отримає чоловік, який придбав щасливий білет у місті Кропивницький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин виграв другий за розміром приз «Великої гри» лотереї «Лото-Забава» – 200 тисяч гривень.Про це пише Еспресо.tv Чоловік переміг у категорії «за три горизонталі з двома пільговими підковками».Зазначили, що переможець придбав свій щасливий білет у луцькому ЦУМі.Головний приз – мільйон гривень – розділили між собою навпіл гравці з Житомирської та Кіровоградської областей. Одну половину призу у розмірі 500 000 гривень отримає гравець з міста Бердичів, а інші 500 000 гривень отримає чоловік, який придбав щасливий білет у місті Кропивницький.

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