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Лучанин виграв 200 тисяч гривень у лотерею

Лучанин виграв 200 тисяч гривень у лотерею
Лучанин виграв другий за розміром приз «Великої гри» лотереї «Лото-Забава» – 200 тисяч гривень.

Про це пише Еспресо.tv.

Чоловік переміг у категорії «за три горизонталі з двома пільговими підковками».

Зазначили, що переможець придбав свій щасливий білет у луцькому ЦУМі.

Головний приз – мільйон гривень – розділили між собою навпіл гравці з Житомирської та Кіровоградської областей. Одну половину призу у розмірі 500 000 гривень отримає гравець з міста Бердичів, а інші 500 000 гривень отримає чоловік, який придбав щасливий білет у місті Кропивницький.


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Теги: лотерея, Луцьк, виграш, гроші
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