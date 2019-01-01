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На Волині зіткнулись два легковики

На Волині зіткнулись два легковики
На вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському зіткнулися два автомобілі.

Про це пише БУГ.

У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли для журналістів видання, що обидва автомобілі, Chery Amulet та ВАЗ 21099, рухалися в попутному напрямку.

22-річний водій Chery не врахував дистанції до ВАЗ, який розпочав здійснювати поворот ліворуч, в результаті чого трапилася ДТП.

58-річний керманич ВАЗ отримав травму шийного відділу хребта. Чоловік не госпіталізований.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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