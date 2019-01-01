На Волині зіткнулись два легковики
Сьогодні, 15:10
На вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському зіткнулися два автомобілі.
Про це пише БУГ.
У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли для журналістів видання, що обидва автомобілі, Chery Amulet та ВАЗ 21099, рухалися в попутному напрямку.
22-річний водій Chery не врахував дистанції до ВАЗ, який розпочав здійснювати поворот ліворуч, в результаті чого трапилася ДТП.
58-річний керманич ВАЗ отримав травму шийного відділу хребта. Чоловік не госпіталізований.
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Про це пише БУГ.
У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли для журналістів видання, що обидва автомобілі, Chery Amulet та ВАЗ 21099, рухалися в попутному напрямку.
22-річний водій Chery не врахував дистанції до ВАЗ, який розпочав здійснювати поворот ліворуч, в результаті чого трапилася ДТП.
58-річний керманич ВАЗ отримав травму шийного відділу хребта. Чоловік не госпіталізований.
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