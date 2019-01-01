На Волині зіткнулись два легковики





Про це пише



У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли для журналістів видання, що обидва автомобілі, Chery Amulet та ВАЗ 21099, рухалися в попутному напрямку.



22-річний водій Chery не врахував дистанції до ВАЗ, який розпочав здійснювати поворот ліворуч, в результаті чого трапилася ДТП.



58-річний керманич ВАЗ отримав травму шийного відділу хребта. Чоловік не госпіталізований.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському зіткнулися два автомобілі.Про це пише БУГ У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли для журналістів видання, що обидва автомобілі, Chery Amulet та ВАЗ 21099, рухалися в попутному напрямку.22-річний водій Chery не врахував дистанції до ВАЗ, який розпочав здійснювати поворот ліворуч, в результаті чого трапилася ДТП.58-річний керманич ВАЗ отримав травму шийного відділу хребта. Чоловік не госпіталізований.

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