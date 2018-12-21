«Я так хочу жити для своїх дівчаток»: онкохвора волинянка благає не дати їй померти

Тетяна Куценко



Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.



Жінка зазначила, що у неї метастази, 4 стадія, але постійна від початку лікування позитивна динаміка. Аби боротися за життя, Тетяні приписали препарат «Ібранс», на якій щомісяця їй потрібно витрачати 43 тисячі гривень.



"На жаль, відповідь Міністерства охорони здоров'я України така, що якщо вони будуть закупляти цей препарат "Ібранс", то це призведе до соціальної нерівності між такими пацієнтами, як я. А я так хочу ЖИТИ. В першу чергу для своїх дівчаток", - йдеться у дописі.



Жінка зазначила, що болі у неї відступили, і препарат, на її думку, діє.



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4149 4991 1968 3579 Куценко Тетяна Валеріївна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкохвора волинянка просить небайдужих допомогти зібрати гроші на лікування раку.Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.Жінка зазначила, що у неї метастази, 4 стадія, але постійна від початку лікування позитивна динаміка. Аби боротися за життя, Тетяні приписали препарат «Ібранс», на якій щомісяця їй потрібно витрачати 43 тисячі гривень."На жаль, відповідь Міністерства охорони здоров'я України така, що якщо вони будуть закупляти цей препарат "Ібранс", то це призведе до соціальної нерівності між такими пацієнтами, як я. А я так хочу ЖИТИ. В першу чергу для своїх дівчаток", - йдеться у дописі.Жінка зазначила, що болі у неї відступили, і препарат, на її думку, діє.

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