У «Промені» виступить Ассія Ахат*





За підтримки національного американського телебачення - PBS America Ассія Ахат (Assia Ahhatt) оголосила про всеукраїнський тур з новою неймовірною програмою «LOVE IS»!



Відома скрипачка Ассія Ахат, яка вже багато років задає тон у світовій музиці, виконає улюблені всіма світові хіти, починаючи з 60-х років і до сьогоднішнього часу. Знакові мелодії у вишуканому виконанні Ассії та кращих музикантів, надовго запам’ятаються всім причетним до цієї яскравої музичній події. А віртуозна гра скрипачки в неймовірних костюмах у супроводі бенду, беквокалу, оркестрової групи та неповторного балету здивує навіть найвибагливішого глядача.



Підготовка до шоу для українського глядача зайняла кілька місяців і здійснювалася за підтримки кращих музикантів і продюсерів двох континентів! Київський концерт шоу «LOVE IS» було презентовано Ассією в Національній Опері України і транслюватиметься на каналі PBS America вже навесні цього року.



Репертуар Ассії Ахат для українського туру 2019 року складатимуть нові 14 композицій з американської програми, які будуть вперше виконані та композицій, які увійшли до альбому ALL-IN. Продюсером альбому ALL-IN є 16- разовий володар Греммі, Умберто Гатіка, що працює з Селін Діон, Андреа Бочеллі, Мерайя Кері та іншими відомими артистами.



Ассія Ахат відома дуетами з такими великими артистами, як Курт Елінг, Кріс Ботте, Ерік Серра, Вадим Рєпін, П’єр Бланшар, Жан Люк Понті... Виступала в легендарному американському джазовому клубі «Blue Note». Її пісня «If only tonight» вперше в історії українського шоу-бізнесу займала перші місця в американських білборди. А пісня «Fiesta In Sun Juan» у виконанні з латинським репером Wisin, увійшла в латинський Billboard National Dance Club Chart. Композиції Ахат не раз займали лідируючі позиції в Біллборд чартах.



Квитки можна придбати за посиланням:

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