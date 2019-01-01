День святого Валентина у «Промені»: що приготували для відвідувачів РЦ*

Готові до Дня закоханих?Розважальний центр «Промінь» запрошує святкувати разом.Адже 14 лютого у комплексі відбудеться аж 2 концерти «Вар'яти шоу»!У холі стоятиме тематична інсталяція, якщо ви ще не взяли у ній участь, то матимете таку можливість і цього дня.У Grand Central, що на 4-му поверсі, відбудеться «Romantic Lounge» у виконанніта діятиме Valentines Post – продаж та відправлення листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України.У Дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі, відбудеться безкоштовна тематична вечірка.У George’s Club, що на 3-му поверсі, відбудеться тематична розважальна програма у зоні караоке.