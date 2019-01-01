День святого Валентина у «Промені»: що приготували для відвідувачів РЦ*
Сьогодні, 20:59
Готові до Дня закоханих?
Розважальний центр «Промінь» запрошує святкувати разом.
Адже 14 лютого у комплексі відбудеться аж 2 концерти «Вар'яти шоу»!
У холі стоятиме тематична інсталяція, якщо ви ще не взяли у ній участь, то матимете таку можливість і цього дня.
У Grand Central, що на 4-му поверсі, відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна та діятиме Valentines Post – продаж та відправлення листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України.
У Дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі, відбудеться безкоштовна тематична вечірка.
У George’s Club, що на 3-му поверсі, відбудеться тематична розважальна програма у зоні караоке.
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Розважальний центр «Промінь» запрошує святкувати разом.
Адже 14 лютого у комплексі відбудеться аж 2 концерти «Вар'яти шоу»!
У холі стоятиме тематична інсталяція, якщо ви ще не взяли у ній участь, то матимете таку можливість і цього дня.
У Grand Central, що на 4-му поверсі, відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна та діятиме Valentines Post – продаж та відправлення листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України.
У Дитячому комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі, відбудеться безкоштовна тематична вечірка.
У George’s Club, що на 3-му поверсі, відбудеться тематична розважальна програма у зоні караоке.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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