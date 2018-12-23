На трасі Київ-Ковель зіткнулись три автівки: травмувалась пенсіонерка





Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 лютого приблизно 14.40 , - пише видання



Попередньо, 22-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, здійснював маневр проїзду перехрестя. У цей час водій автомобіля Hyundai Elantra, 39-річний житель Києва, зіткнувся з ним. У свою чергу ВАЗ зіткнувся з Mitsubihi Pagero під керуванням 55-річного жителя Народицького району, що стояв біля знаку «Стоп» на перехресті.



У результаті ДТП травми отримала пасажирка автомобіля ВАЗ, 75-річна жителька Малинського району. Жінку госпіталізували до лікарні.



Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Ковель сталась аварія. У результаті зіткнення трьох автомобілів травми отримала пасажирка одного з них.Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 лютого приблизно 14.40 , - пише видання "20 хвилин. Житомир" Попередньо, 22-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, здійснював маневр проїзду перехрестя. У цей час водій автомобіля Hyundai Elantra, 39-річний житель Києва, зіткнувся з ним. У свою чергу ВАЗ зіткнувся з Mitsubihi Pagero під керуванням 55-річного жителя Народицького району, що стояв біля знаку «Стоп» на перехресті.У результаті ДТП травми отримала пасажирка автомобіля ВАЗ, 75-річна жителька Малинського району. Жінку госпіталізували до лікарні.Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.

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