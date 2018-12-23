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На трасі Київ-Ковель зіткнулись три автівки: травмувалась пенсіонерка

На трасі Київ-Ковель зіткнулись три автівки: травмувалась пенсіонерка
На трасі Київ-Ковель сталась аварія. У результаті зіткнення трьох автомобілів травми отримала пасажирка одного з них.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 лютого приблизно 14.40 , - пише видання "20 хвилин. Житомир".

Попередньо, 22-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, здійснював маневр проїзду перехрестя. У цей час водій автомобіля Hyundai Elantra, 39-річний житель Києва, зіткнувся з ним. У свою чергу ВАЗ зіткнувся з Mitsubihi Pagero під керуванням 55-річного жителя Народицького району, що стояв біля знаку «Стоп» на перехресті.

У результаті ДТП травми отримала пасажирка автомобіля ВАЗ, 75-річна жителька Малинського району. Жінку госпіталізували до лікарні.

Нині поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.

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Теги: аварія, Київ, Ковель
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