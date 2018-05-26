Дитина випала з вікна 6-го поверху, кидаючи мамі ключі





Про це



"Вчора у вечері, на вулиці Борщагівська 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху. Дитина вижила. Подію кваліфікували як нещасний випадок, зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень", - розповіли в прес-службі.



За словами прес-секретаря, мати хлопчика вдома забула ключі, тому зателефонувала сину, щоб той кинув з вікна їй ключі. Але, на жаль, хлопчик при цьому сам випав із вікна.



Наразі хлопець перебуває у стабільному стані в лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Києві 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху.Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Києві."Вчора у вечері, на вулиці Борщагівська 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху. Дитина вижила. Подію кваліфікували як нещасний випадок, зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень", - розповіли в прес-службі.За словами прес-секретаря, мати хлопчика вдома забула ключі, тому зателефонувала сину, щоб той кинув з вікна їй ключі. Але, на жаль, хлопчик при цьому сам випав із вікна.Наразі хлопець перебуває у стабільному стані в лікарні.

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