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Дитина випала з вікна 6-го поверху, кидаючи мамі ключі

Дитина випала з вікна 6-го поверху, кидаючи мамі ключі
В Києві 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху.

Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Києві.

"Вчора у вечері, на вулиці Борщагівська 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху. Дитина вижила. Подію кваліфікували як нещасний випадок, зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень", - розповіли в прес-службі.

За словами прес-секретаря, мати хлопчика вдома забула ключі, тому зателефонувала сину, щоб той кинув з вікна їй ключі. Але, на жаль, хлопчик при цьому сам випав із вікна.

Наразі хлопець перебуває у стабільному стані в лікарні.

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Теги: падіння, вікно, дитина
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