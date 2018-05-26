Дитина випала з вікна 6-го поверху, кидаючи мамі ключі
Сьогодні, 16:01
В Києві 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху.
Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Києві.
"Вчора у вечері, на вулиці Борщагівська 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху. Дитина вижила. Подію кваліфікували як нещасний випадок, зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень", - розповіли в прес-службі.
За словами прес-секретаря, мати хлопчика вдома забула ключі, тому зателефонувала сину, щоб той кинув з вікна їй ключі. Але, на жаль, хлопчик при цьому сам випав із вікна.
Наразі хлопець перебуває у стабільному стані в лікарні.
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Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Києві.
"Вчора у вечері, на вулиці Борщагівська 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху. Дитина вижила. Подію кваліфікували як нещасний випадок, зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень", - розповіли в прес-службі.
За словами прес-секретаря, мати хлопчика вдома забула ключі, тому зателефонувала сину, щоб той кинув з вікна їй ключі. Але, на жаль, хлопчик при цьому сам випав із вікна.
Наразі хлопець перебуває у стабільному стані в лікарні.
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