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На Київщині легковик на смерть збив двох студентів. ФОТО

На Київщині легковик на смерть збив двох студентів. ФОТО
У місті Біла Церква Київської області автомобіль KIA Sorento збив двох студентів-пішоходів на смерть.

Як повідомляє прес-служба Поліції Київської області, трагедія сталась увечері 4 лютого, пише УНІАН.

О 18:30 водій скоїв наїзд на двох чоловіків, які перетинали проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Від отриманих травм молоді хлопці 20 та 21-річного віку померли на місці аварії. Тіла загиблих людей направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ст. 286 КК України. Автотранспорт вилучили у якості речового доказу.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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Теги: аварія, ДТП, смерть
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