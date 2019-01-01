На Київщині легковик на смерть збив двох студентів. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У місті Біла Церква Київської області автомобіль KIA Sorento збив двох студентів-пішоходів на смерть.
Як повідомляє прес-служба Поліції Київської області, трагедія сталась увечері 4 лютого, пише УНІАН.
О 18:30 водій скоїв наїзд на двох чоловіків, які перетинали проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
Від отриманих травм молоді хлопці 20 та 21-річного віку померли на місці аварії. Тіла загиблих людей направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ст. 286 КК України. Автотранспорт вилучили у якості речового доказу.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
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Як повідомляє прес-служба Поліції Київської області, трагедія сталась увечері 4 лютого, пише УНІАН.
О 18:30 водій скоїв наїзд на двох чоловіків, які перетинали проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
Від отриманих травм молоді хлопці 20 та 21-річного віку померли на місці аварії. Тіла загиблих людей направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ст. 286 КК України. Автотранспорт вилучили у якості речового доказу.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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