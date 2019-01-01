На Київщині легковик на смерть збив двох студентів. ФОТО





Як повідомляє прес-служба Поліції Київської області, трагедія сталась увечері 4 лютого, пише



О 18:30 водій скоїв наїзд на двох чоловіків, які перетинали проїжджу частину дороги у невстановленому місці.



Від отриманих травм молоді хлопці 20 та 21-річного віку померли на місці аварії. Тіла загиблих людей направлено на проведення судово-медичної експертизи.



За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ст. 286 КК України. Автотранспорт вилучили у якості речового доказу.



Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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