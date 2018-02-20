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Менше грабежів, «шумахерів» та крадіжок: волинські патрульні розповіли про досягнення у 2018 році

Менше грабежів, «шумахерів» та крадіжок: волинські патрульні розповіли про досягнення у 2018 році
Повідомили, чи зменшилась кількість злочинів на Волині та за скільки патрульні приїжджають на виклики.

Про це йшлося у вівторок, 5 лютого, під час прес-конференції в управлінні патрульної поліції Волині.

Начальник патрульної поліції в області Олександр Вовченко розповів, що основним надбанням у 2018 році стало створення підрозділу у Ковелі, роти тактико-оперативного реагування, так званого ТОРу, що забезпечує правопорядок на масових заходах і виїжджає на кримінальні правопорушення майнового характеру. Торік поліцейські забезпечили мирне проведення понад трьох сотень масових заходів в області.

Окрім того, ще одним надбанням, яке допомогло покращити ситуацію на дорогах, Олександр Вовченко назвав запровадження пристроїв TruCam. Менше як за півроку завдяки TruCam зареєстрували 741 адмінправопорушення.

Загалом у 2018 році патрульні у Луцьку отримали на 20 тисяч викликів більше, аніж у 2017 році – 63623 виклики. Прибувають поліцейські на виклик впродовж 10 хвилин, що є одним із найкращих показників у країні. Зокрема, середній показник прибуття патрульних у Луцьку – 7 хвилин 43 секунди, у Ковелі – 6 хвилин 25 секунд.

За минулий рік на Волині на 20 % зменшилась кількість грабежів, на 18 % – наркозлочинів, на 25 % – крадіжок. Утім, зросла кількість правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин.
«Це передусім пов’язане з тим, що наш спецпідрозділ ТОР націлений як на профілактичну роботу, так і на виявлення певної когорти громадян. Які мають при собі незаконні наркотичні речовини», - зауважив Олександр Вовченко.

Очільник управління патрульної поліції Волині додав, що у 2018 році зменшилась кількість аварій на дорогах, але побільшало травмованих у ДТП.

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Теги: патрульна поліція, Луцьк, Олександр Вовченко
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