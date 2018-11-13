У Луцьку рятували жінку з раком грудей, у якої в пухлині завелися опариші





Про жахливий випадок у практиці під час прес-конференції у ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер» повідомив головний лікар ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер», голова комісії з реорганізації, лікар хірург-онколог Юрій Малімон, - пишуть



«Одного разу до мене на прийом прийшла жіночка, у якої в пухлині на грудях завелись опариші, оскільки злоякісне утворення почало розпадатись і гнити. Уявляєте? Або було таке, що родичі привезли на лікування бабусю, тому що у квартирі був неприємний запах. Як виявилось, у старенької – рак шлунку. Цю хворобу не можна діагностувати тільки із допомогою зовнішнього огляду, тому ніхто про неї не знав. Але якби не різкий запах, то вони б напевно й далі тримали її вдома», – поділився жахливими спогадами із власної практики онколог із багаторічним стажем.



У той же час, завідувач мамологічного відділення ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер», хірург-онколог Володимир Федорчук наголосив, що формулою успішного лікування онкологічних захворювань є своєчасне звернення до спеціалістів, бажання самого хворого лікуватися, а також державне забезпечення спеціалізованого медичного закладу медичними препаратами та матеріалами необхідними для обстеження.



З його слів, у 2016-17-му роках Волинський онкодиспансер отримав достатню кількість медикаментів за кошти із бюджету, аби їх вистачило для лікування усім потребуючим. Однак медик наголосив, що і «вони мають властивість закінчуватися».



Зі слів волинських онкологів 65% хворих на рак молочної залози волинянок повністю одужують. Утім, у світі цей показник дещо вищий – 70-90% в залежності від країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У практиці луцьких онкологів був випадок, коли пацієнтка, хвора на рак молочної залози, звернулась за допомогою до фахівців уже тоді, коли в пухлині завелись паразити – личинки мух. «Саме тому важливо не запускати онкологію», – переконують волинян медики.Про жахливий випадок у практиці під час прес-конференції у ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер» повідомив головний лікар ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер», голова комісії з реорганізації, лікар хірург-онколог, - пишуть Волинські новини «Одного разу до мене на прийом прийшла жіночка, у якої в пухлині на грудях завелись опариші, оскільки злоякісне утворення почало розпадатись і гнити. Уявляєте? Або було таке, що родичі привезли на лікування бабусю, тому що у квартирі був неприємний запах. Як виявилось, у старенької – рак шлунку. Цю хворобу не можна діагностувати тільки із допомогою зовнішнього огляду, тому ніхто про неї не знав. Але якби не різкий запах, то вони б напевно й далі тримали її вдома», – поділився жахливими спогадами із власної практики онколог із багаторічним стажем.У той же час, завідувач мамологічного відділення ЛПЗ «Волинський обласний онкологічний диспансер», хірург-онкологнаголосив, що формулою успішного лікування онкологічних захворювань є своєчасне звернення до спеціалістів, бажання самого хворого лікуватися, а також державне забезпечення спеціалізованого медичного закладу медичними препаратами та матеріалами необхідними для обстеження.З його слів, у 2016-17-му роках Волинський онкодиспансер отримав достатню кількість медикаментів за кошти із бюджету, аби їх вистачило для лікування усім потребуючим. Однак медик наголосив, що і «вони мають властивість закінчуватися».Зі слів волинських онкологів 65% хворих на рак молочної залози волинянок повністю одужують. Утім, у світі цей показник дещо вищий – 70-90% в залежності від країни.

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