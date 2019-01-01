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У селищі на Волині виявили незаконну заправку

У селищі на Волині виявили незаконну заправку
У селищі Любешів правоохоронці виявили незаконну АЗС.

Так, 5 лютого під час проведення обшуку вилучили приблизно 1 тонни дизпалива, а також ємності для зберігання нафтопродуктів, - інформує прес-служба прокуратури області.

Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.

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Теги: Любешів, заправка
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