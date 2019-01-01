У селищі на Волині виявили незаконну заправку
Сьогодні, 17:21
У селищі Любешів правоохоронці виявили незаконну АЗС.
Так, 5 лютого під час проведення обшуку вилучили приблизно 1 тонни дизпалива, а також ємності для зберігання нафтопродуктів, - інформує прес-служба прокуратури області.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.
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Так, 5 лютого під час проведення обшуку вилучили приблизно 1 тонни дизпалива, а також ємності для зберігання нафтопродуктів, - інформує прес-служба прокуратури області.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.
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