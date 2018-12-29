Волинянина, який незаконно рубав дерева, хочуть примусити відшкодувати збитки

У волинянина вимагають відшкодувати збитки, які він завдав природі незаконною рубкою дерев.Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Прилісненської сільської ради та Державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» до мешканця села Нова Руда Маневицького району, аби стягнути майже 20 тис. грн.. збитків, завданих незаконною рубкою дерев, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.У серпні 2016 року 21-річний чоловік без відповідного дозволу - лісорубного квитка (ордера) - незаконно зрубав 22 сухостійних сосни на території Лишнівського лісництва ДП «Городоцьке лісове господарство», заподіявши лісу шкоди на цю суму.За вчинення правопорушення, передбаченого ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняка) чоловіка притягнули до відповідальності у виді штрафу.Нині ж прокурори наполягають на стягненні з правопорушника усієї суми збитків, завданих природі його незаконними діями.