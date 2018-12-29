вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянина, який незаконно рубав дерева, хочуть примусити відшкодувати збитки

Волинянина, який незаконно рубав дерева, хочуть примусити відшкодувати збитки
У волинянина вимагають відшкодувати збитки, які він завдав природі незаконною рубкою дерев.

Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Прилісненської сільської ради та Державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» до мешканця села Нова Руда Маневицького району, аби стягнути майже 20 тис. грн.. збитків, завданих незаконною рубкою дерев, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

У серпні 2016 року 21-річний чоловік без відповідного дозволу - лісорубного квитка (ордера) - незаконно зрубав 22 сухостійних сосни на території Лишнівського лісництва ДП «Городоцьке лісове господарство», заподіявши лісу шкоди на цю суму.

За вчинення правопорушення, передбаченого ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняка) чоловіка притягнули до відповідальності у виді штрафу.

Нині ж прокурори наполягають на стягненні з правопорушника усієї суми збитків, завданих природі його незаконними діями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерева, кримінал, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «PremierCity» відбудеться зустріч з творчою групою фільму «Людина з табуретом»*
Сьогодні, 19:46
Волинянина, який незаконно рубав дерева, хочуть примусити відшкодувати збитки
Сьогодні, 19:33
Постаждала в страшній аварії дівчина з Волині отримає нове обличчя
Сьогодні, 19:21
Патрульні Ковеля виявили 18 автомобілів та 3 людей, які були у розшуку
Сьогодні, 19:14
Від кору провакцинували особовий склад Луцького прикордонного загону
Сьогодні, 19:05
Схожі новини
Попри «кримінал» і заборону видобувати на Волині активно працює піщаний кар'єр. ВІДЕО Попри «кримінал» і заборону видобувати на Волині активно працює піщаний кар'єр. ВІДЕО
19 січень, 01:03
На Волині незаконно видобували пісок: у причетних провели обшуки і вилучили техніку На Волині незаконно видобували пісок: у причетних провели обшуки і вилучили техніку
16 січень, 15:40
Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень Одного з керівників волинської дитячої лікарні підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень
08 січень, 16:02
У лісі на Волині невідомі зрізали дубів на майже 100 тисяч гривень У лісі на Волині невідомі зрізали дубів на майже 100 тисяч гривень
29 грудень, 2018, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «PremierCity» відбудеться зустріч з творчою групою фільму «Людина з табуретом»*
Сьогодні, 19:46
 0
Волинянина, який незаконно рубав дерева, хочуть примусити відшкодувати збитки
Сьогодні, 19:33
 0
Постаждала в страшній аварії дівчина з Волині отримає нове обличчя
Сьогодні, 19:21
 0
Патрульні Ковеля виявили 18 автомобілів та 3 людей, які були у розшуку
Сьогодні, 19:14
 0
Від кору провакцинували особовий склад Луцького прикордонного загону
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8