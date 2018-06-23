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Вночі на Волині бізнесмену спалили Lexus: деталі

Вночі на Волині бізнесмену спалили Lexus: деталі
У Ковелі вночі на вулиці Шевченка згорів Lexus LX, котрий належав місцевому підприємцю.

Про це пише КовельPost.

4 лютого на щотижневій оперативній нараді у міськвиконкомі головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич повідомила, що 2 лютого о третій годині ночі у Ковелі на вулиці Шевченка згорів Lexus LX, котрий належав місцевому підприємцю.

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Рятувальники підрозділу ДПРЧ №4, котрі прибули за викликом, встановили причину пожежі - підпал.

Вогонь знищив моторний відсік, електропроводку, внутрішнє оздоблення салону, дві передніх шини, скло та лакофарбове покриття автомобіля.

Фото ілюстративне

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Теги: підпал, пожежа, Ковель, авто
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