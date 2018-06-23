Вночі на Волині бізнесмену спалили Lexus: деталі





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4 лютого на щотижневій оперативній нараді у міськвиконкомі головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич повідомила, що 2 лютого о третій годині ночі у Ковелі на вулиці Шевченка згорів Lexus LX, котрий належав місцевому підприємцю.



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Рятувальники підрозділу ДПРЧ №4, котрі прибули за викликом, встановили причину пожежі - підпал.



Вогонь знищив моторний відсік, електропроводку, внутрішнє оздоблення салону, дві передніх шини, скло та лакофарбове покриття автомобіля.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вночі на вулиці Шевченка згорів Lexus LX, котрий належав місцевому підприємцю.Про це пише КовельPost 4 лютого на щотижневій оперативній нараді у міськвиконкомі головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпекиповідомила, що 2 лютого о третій годині ночі у Ковелі на вулиці Шевченка згорів Lexus LX, котрий належав місцевому підприємцю.Рятувальники підрозділу ДПРЧ №4, котрі прибули за викликом, встановили причину пожежі - підпал.Вогонь знищив моторний відсік, електропроводку, внутрішнє оздоблення салону, дві передніх шини, скло та лакофарбове покриття автомобіля.

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