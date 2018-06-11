Проблеми атовців і проїзд до дач: з якими проханнями звертаються волиняни до Савченка

Голова Волинської облдержадміністраціїпровів прийом громадян.Про це йдеться на його офіційній сторінці у facebook.Прийом відбувся в стінах облдержадміністрації сьогодні, 5 лютого.Наболілі проблеми волинян стосувалися найрізноманітніших сфер життя. Це й питання соціального захисту, житлово-комунального господарства, співпраці з громадськими організаціями та, навіть, патріотичного виховання молоді.Зокрема, на прийом до голови ОДА прийшла, мама учасника бойових дій АТО. За її словами, їй незаконно відключили газопостачання від будинку."Поки син на службі, вже п`ять разів відключали газ. В нас будинок на 180 квадратних метрів, колишній, великий. 34 тисячі гривень боргу маю. Просила газовиків – розділіть мені на весь рік, а вони одразу в суд", – повідомила Євгенія Степанівна.Олександр Савченко доручив керівнику департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністраціївзяти цю ситуацію на контроль та посприяти у реструктуризації боргу для члена родини учасника АТО.Також Олександр Ілліч з учасником АТОобговорили питання національно-патріотичного виховання громадян області. Зокрема, учасником АТО було озвучено пропозиції щодо розробки та реалізації відповідної програми по темі.А от атовцюне виділяють землю. Його тесть, з яким він прийшов на прийом,, розповів, що зятеві відмовили у видачі ділянки."Ми проживаємо в Луцьку. Зятя мобілізували на Схід також з Луцька. А от земельної ділянки під житлове будівництво не дають, кажуть що нема", – розповів Сергій АнатолійовичГолова обласної державної адміністрації пообіцяв взяти це питання на особистий контроль та посприяти тому, аби захисники Волині отримали всі належні пільги, які гарантує держава.Були звернення й стосовно купівлі томографа в Волинську обласну дитячу лікарню, й збереження та використання об`єктів культурної спадщини міста Луцька, й про доїзд до садівничих товариств «Воротнів», «Світоч», «Гаразджа». Усі питання за дорученням Олександра Савченка опрацьовуватимуть у відповідних структурних підрозділах ОДА.Нагадаємо, що особистий прийом громадян голова облдержадміністрації проводить у перший вівторок щомісяця з 14:00 до 17:00 години.