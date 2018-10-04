Постаждала в страшній аварії дівчина з Волині отримає нове обличчя

Іванні Гаджало з села Гупали Любомльського району, яка постраждала в страшній аварії, вживлять протез щелепи.



Дівчина з мамою поїхала до Києва, де днями їй планують зробити операцію в обласній клінічній лікарні, - пише



Нагадаємо, у березні 2018 року дівчина потрапила в аварію. Тоді машина злетіла в кювет і перекинулась. Ні водій, ні решта пасажирів не постраждали, а Іванка отримала тяжкі травми голови: багато переломів щелепи, піднебіння та черепа, вибиті зуби, пошкодження ока.



Невдовзі після аварії їй зробили операцію, однак за кілька місяців стало зрозуміло, що щелепа не прижилась і її довелось видалити.



Тепер же Іванці планують встановити протез, виготовлений з титанового сплаву у Бельгії. Імплант разом з операцією та реабілітацією родині може коштувати близько 300 тисяч гривень.



200 тисяч гривень вдалось отримати в якості компенсації збитків від Моторного страхового бюро України. Однак з цієї суми родина може витратити на лікування 150 тисяч гривень, ще 50 тисяч, як стверджує мама дівчини Наталія Ціпяшук, довелось заплатити за послуги підприємства «Відшкодування», яке було їхнім представником.



«Сама б я відшкодування не добилась. Поки я лікувала Іванку, ця фірма збирала документи і домагалась виплати компенсації», - розповідає жінка.



38 тисяч гривень зібрали благодійники, ще на 50 тисяч сім’я розпродала власного майна.



Жінка сподівається, що коштів вистачить на операцію, але просить небайдужих людей допомогти, адже Іванці знадобиться ще не одне оперативне втручання.



«Коли щелепа приживеться, треба буде ще брати шматок кістки з гомілки і нарощувати піднебіння. А потім робити імплантацію зубів. Лише зуби можуть коштувати 20 тисяч доларів. Для когось 20-30 гривень – це невелика сума, а для нас будь-яка допомога цінна», - каже Наталія Ціпяшук.



Картка для допомоги: 4731 2191 0779 7650 (Ціпяшук Наталія Василівна)



Знімок черепа Іванки після першої операції Такий вигляд мала дівчина до аварії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річнійз села Гупали Любомльського району, яка постраждала в страшній аварії, вживлять протез щелепи.Дівчина з мамою поїхала до Києва, де днями їй планують зробити операцію в обласній клінічній лікарні, - пише Перший Нагадаємо, у березні 2018 року дівчина потрапила в аварію. Тоді машина злетіла в кювет і перекинулась. Ні водій, ні решта пасажирів не постраждали, а Іванка отримала тяжкі травми голови: багато переломів щелепи, піднебіння та черепа, вибиті зуби, пошкодження ока.Невдовзі після аварії їй зробили операцію, однак за кілька місяців стало зрозуміло, що щелепа не прижилась і її довелось видалити.Тепер же Іванці планують встановити протез, виготовлений з титанового сплаву у Бельгії. Імплант разом з операцією та реабілітацією родині може коштувати близько 300 тисяч гривень.200 тисяч гривень вдалось отримати в якості компенсації збитків від Моторного страхового бюро України. Однак з цієї суми родина може витратити на лікування 150 тисяч гривень, ще 50 тисяч, як стверджує мама дівчини, довелось заплатити за послуги підприємства «Відшкодування», яке було їхнім представником.«Сама б я відшкодування не добилась. Поки я лікувала Іванку, ця фірма збирала документи і домагалась виплати компенсації», - розповідає жінка.38 тисяч гривень зібрали благодійники, ще на 50 тисяч сім’я розпродала власного майна.Жінка сподівається, що коштів вистачить на операцію, але просить небайдужих людей допомогти, адже Іванці знадобиться ще не одне оперативне втручання.«Коли щелепа приживеться, треба буде ще брати шматок кістки з гомілки і нарощувати піднебіння. А потім робити імплантацію зубів. Лише зуби можуть коштувати 20 тисяч доларів. Для когось 20-30 гривень – це невелика сума, а для нас будь-яка допомога цінна», - каже Наталія Ціпяшук.

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