На Волині закрили суд, бо закінчилися служителі Феміди

Любомльський районний суд Волинської області тимчасово припиняє здійснення правосуддя через відсутність служителів Феміди.У зв’язку тимчасовою непрацездатністю голови суду Чишія Степана Степановича Любомльський районний суд Волинської області з 5 лютого 2019 року не здійснюватиме розгляд справ та матеріалів, що надійшли на його розгляд, - повідомили у прес-служби суду.За штатним розписом у суді п’ять посад суддів, дві з яких є вакантними.У двох суддів суду повноваження припинені у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку. На сьогоднішній день в суді здійснює правосуддя лише один суддя"В період відсутності судді канцелярія суду здійснюватиме прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів, однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду буде неможливо у зв'язку з відсутністю суддів", - йдеться у повідомленні."За даних обставин всі справи, що надходитимуть до суду будуть зберігатися в канцелярії до виходу голови суду на роботу. Про дату розгляду (перенесення розгляду) справ, що на сьогодні перебувають в провадженні суду, сторони будуть повідомлені", - повідомили в суді.