На Волині закрили суд, бо закінчилися служителі Феміди
Сьогодні, 18:45
Любомльський районний суд Волинської області тимчасово припиняє здійснення правосуддя через відсутність служителів Феміди.
У зв’язку тимчасовою непрацездатністю голови суду Чишія Степана Степановича Любомльський районний суд Волинської області з 5 лютого 2019 року не здійснюватиме розгляд справ та матеріалів, що надійшли на його розгляд, - повідомили у прес-служби суду.
За штатним розписом у суді п’ять посад суддів, дві з яких є вакантними.
У двох суддів суду повноваження припинені у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку. На сьогоднішній день в суді здійснює правосуддя лише один суддя Чишій Степан Степанович.
"В період відсутності судді канцелярія суду здійснюватиме прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів, однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду буде неможливо у зв'язку з відсутністю суддів", - йдеться у повідомленні.
"За даних обставин всі справи, що надходитимуть до суду будуть зберігатися в канцелярії до виходу голови суду на роботу. Про дату розгляду (перенесення розгляду) справ, що на сьогодні перебувають в провадженні суду, сторони будуть повідомлені", - повідомили в суді.
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У зв’язку тимчасовою непрацездатністю голови суду Чишія Степана Степановича Любомльський районний суд Волинської області з 5 лютого 2019 року не здійснюватиме розгляд справ та матеріалів, що надійшли на його розгляд, - повідомили у прес-служби суду.
За штатним розписом у суді п’ять посад суддів, дві з яких є вакантними.
У двох суддів суду повноваження припинені у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку. На сьогоднішній день в суді здійснює правосуддя лише один суддя Чишій Степан Степанович.
"В період відсутності судді канцелярія суду здійснюватиме прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів, однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду буде неможливо у зв'язку з відсутністю суддів", - йдеться у повідомленні.
"За даних обставин всі справи, що надходитимуть до суду будуть зберігатися в канцелярії до виходу голови суду на роботу. Про дату розгляду (перенесення розгляду) справ, що на сьогодні перебувають в провадженні суду, сторони будуть повідомлені", - повідомили в суді.
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