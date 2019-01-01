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На Волині закрили суд, бо закінчилися служителі Феміди

На Волині закрили суд, бо закінчилися служителі Феміди
Любомльський районний суд Волинської області тимчасово припиняє здійснення правосуддя через відсутність служителів Феміди.

У зв’язку тимчасовою непрацездатністю голови суду Чишія Степана Степановича Любомльський районний суд Волинської області з 5 лютого 2019 року не здійснюватиме розгляд справ та матеріалів, що надійшли на його розгляд, - повідомили у прес-служби суду.

За штатним розписом у суді п’ять посад суддів, дві з яких є вакантними.

У двох суддів суду повноваження припинені у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку. На сьогоднішній день в суді здійснює правосуддя лише один суддя Чишій Степан Степанович.

"В період відсутності судді канцелярія суду здійснюватиме прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів, однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду буде неможливо у зв'язку з відсутністю суддів", - йдеться у повідомленні.

"За даних обставин всі справи, що надходитимуть до суду будуть зберігатися в канцелярії до виходу голови суду на роботу. Про дату розгляду (перенесення розгляду) справ, що на сьогодні перебувають в провадженні суду, сторони будуть повідомлені", - повідомили в суді.

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Теги: суд, правосуддя, Волинь
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