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Від кору провакцинували особовий склад Луцького прикордонного загону

Від кору провакцинували особовий склад Луцького прикордонного загону
У луцькій поліклініці провели профілактичні щеплення працівникам Луцького прикордонного загону.

Про це повідомили на сторінці луцької поліклініки №1.

"В продовження проведення профілактичних щеплень серед груп професійного ризику на виконання вимог наказу МОЗ України від 21.12.2018р. № 2401 «Про ведення в дію рішення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні», працівниками КП «ЛЦПМД» було щеплено особовий склад Луцького прикордонного загону в кількості 42 особи", - йдеться у повідомленні.

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Теги: вакцинація, медицина, кір
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