Від кору провакцинували особовий склад Луцького прикордонного загону





Про це повідомили на сторінці луцької поліклініки №1.



"В продовження проведення профілактичних щеплень серед груп професійного ризику на виконання вимог наказу МОЗ України від 21.12.2018р. № 2401 «Про ведення в дію рішення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні», працівниками КП «ЛЦПМД» було щеплено особовий склад Луцького прикордонного загону в кількості 42 особи", - йдеться у повідомленні.

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