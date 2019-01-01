На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Коля Фещук.



"Націю формує три чинники: мова, культура і релігія. Вітаю жителів села Галичани – ми повноцінні.



На підставі прохання релігійної громади, заяви отця Дмитрія видано розпорядження Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом № 16 від 5 лютого 2019 року про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.



Історичний день, в який хочеться подякувати людям які організували цю подію, а саме: О. Андрій Сидор – за допомогу в організації зустрічі і допомогу в процедурних аспектах переходу.



Сергій Годлевський – ознайомлення жителів села з історією Православної церкви України; Надія Харчук – підтримка з боку органу місцевого самоврядування на всіх стадіях процедури переходу.



Романчук Світлана Степанівна – ініціатор проведення зборів, людина яка розпочала даний процес ще 7 років тому.



Романчук Іван Феофанович – забезпечення траспортом, збір підписів.



Пріщенко Оля – голова лічильної комісії, підрахунок голосів і їх протокольне оформлення.



І ЗВИЧАЙНО ВСІМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ГАЛИЧАН І ВСІЄЇ ГОРОХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!", – наголосив автор допису.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Церковна громада села Галичани проголосувала за перехід до Православної Церкви України. Сьогодні, 5 лютого, настоятель громади отримав розпорядження Митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.Про це на своїй сторінці у facebook написав"Націю формує три чинники: мова, культура і релігія. Вітаю жителів села Галичани – ми повноцінні.На підставі прохання релігійної громади, заяви отця Дмитрія видано розпорядження Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом № 16 від 5 лютого 2019 року про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.Історичний день, в який хочеться подякувати людям які організували цю подію, а саме:– за допомогу в організації зустрічі і допомогу в процедурних аспектах переходу.– ознайомлення жителів села з історією Православної церкви України;– підтримка з боку органу місцевого самоврядування на всіх стадіях процедури переходу.– ініціатор проведення зборів, людина яка розпочала даний процес ще 7 років тому.– забезпечення траспортом, збір підписів.– голова лічильної комісії, підрахунок голосів і їх протокольне оформлення.І ЗВИЧАЙНО ВСІМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ГАЛИЧАН І ВСІЄЇ ГОРОХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!", – наголосив автор допису.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію