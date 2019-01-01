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На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО
Церковна громада села Галичани проголосувала за перехід до Православної Церкви України. Сьогодні, 5 лютого, настоятель громади отримав розпорядження Митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Коля Фещук.

"Націю формує три чинники: мова, культура і релігія. Вітаю жителів села Галичани – ми повноцінні.

На підставі прохання релігійної громади, заяви отця Дмитрія видано розпорядження Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом № 16 від 5 лютого 2019 року про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.

Історичний день, в який хочеться подякувати людям які організували цю подію, а саме: О. Андрій Сидор – за допомогу в організації зустрічі і допомогу в процедурних аспектах переходу.

Сергій Годлевський – ознайомлення жителів села з історією Православної церкви України; Надія Харчук – підтримка з боку органу місцевого самоврядування на всіх стадіях процедури переходу.

Романчук Світлана Степанівна – ініціатор проведення зборів, людина яка розпочала даний процес ще 7 років тому.

Романчук Іван Феофанович – забезпечення траспортом, збір підписів.

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО
Пріщенко Оля – голова лічильної комісії, підрахунок голосів і їх протокольне оформлення.

І ЗВИЧАЙНО ВСІМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ГАЛИЧАН І ВСІЄЇ ГОРОХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!", – наголосив автор допису.
На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО
На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО

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Теги: громада, ПЦУ, перехід, церква, розпорядження, митрополит, Михаїл
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