На Волині громада села офіційно приєдналась до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 22:35
Церковна громада села Галичани проголосувала за перехід до Православної Церкви України. Сьогодні, 5 лютого, настоятель громади отримав розпорядження Митрополита Луцького і Волинського Михаїла про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Коля Фещук.
"Націю формує три чинники: мова, культура і релігія. Вітаю жителів села Галичани – ми повноцінні.
На підставі прохання релігійної громади, заяви отця Дмитрія видано розпорядження Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом № 16 від 5 лютого 2019 року про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.
Історичний день, в який хочеться подякувати людям які організували цю подію, а саме: О. Андрій Сидор – за допомогу в організації зустрічі і допомогу в процедурних аспектах переходу.
Сергій Годлевський – ознайомлення жителів села з історією Православної церкви України; Надія Харчук – підтримка з боку органу місцевого самоврядування на всіх стадіях процедури переходу.
Романчук Світлана Степанівна – ініціатор проведення зборів, людина яка розпочала даний процес ще 7 років тому.
Романчук Іван Феофанович – забезпечення траспортом, збір підписів.
І ЗВИЧАЙНО ВСІМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ГАЛИЧАН І ВСІЄЇ ГОРОХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!", – наголосив автор допису.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав Коля Фещук.
"Націю формує три чинники: мова, культура і релігія. Вітаю жителів села Галичани – ми повноцінні.
На підставі прохання релігійної громади, заяви отця Дмитрія видано розпорядження Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом № 16 від 5 лютого 2019 року про прийняття парафії в клір Волинської єпархії Православної Церкви України.
Історичний день, в який хочеться подякувати людям які організували цю подію, а саме: О. Андрій Сидор – за допомогу в організації зустрічі і допомогу в процедурних аспектах переходу.
Сергій Годлевський – ознайомлення жителів села з історією Православної церкви України; Надія Харчук – підтримка з боку органу місцевого самоврядування на всіх стадіях процедури переходу.
Романчук Світлана Степанівна – ініціатор проведення зборів, людина яка розпочала даний процес ще 7 років тому.
Романчук Іван Феофанович – забезпечення траспортом, збір підписів.
І ЗВИЧАЙНО ВСІМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА ГАЛИЧАН І ВСІЄЇ ГОРОХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!", – наголосив автор допису.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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