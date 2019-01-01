Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
Батько школярки Сергій Берчук заявляє, що його дитину не допустили до навчання через відсутність привики від кору, багряниці і паратиту. Повідомляє UA:Волинь.
"Ми принесли довідку про те, що перехворіли кором, тому в моєї доньки є можливість і законні підстави відвідувати уроки. Але дирекція на це не звертає уваги і дитина уже третій тиждень вдома", - обурюється чоловік.
"Це є пряме порушення прав людини на освіту, яке передбачене Конституцією України, тому що дитина не допускається до навчання, бо, на думку директора школи, в дитині відсутні щеплення від кору. Але батьки дитини надали довідку про те, що дівчинка свого часу перехворіла і вона може відвідувати шкільний заклад", - коментує ситуацію адвокат батька школярки Ірина Масич.
Натомість директор школи №11 Наталія Гаць запевняє, що діє виключно в рамках чинного законодавства, а відтак не може допустити дівчинку до начання без щеплення.
Більше – у сюжеті.
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"Ми принесли довідку про те, що перехворіли кором, тому в моєї доньки є можливість і законні підстави відвідувати уроки. Але дирекція на це не звертає уваги і дитина уже третій тиждень вдома", - обурюється чоловік.
"Це є пряме порушення прав людини на освіту, яке передбачене Конституцією України, тому що дитина не допускається до навчання, бо, на думку директора школи, в дитині відсутні щеплення від кору. Але батьки дитини надали довідку про те, що дівчинка свого часу перехворіла і вона може відвідувати шкільний заклад", - коментує ситуацію адвокат батька школярки Ірина Масич.
Натомість директор школи №11 Наталія Гаць запевняє, що діє виключно в рамках чинного законодавства, а відтак не може допустити дівчинку до начання без щеплення.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Просто цікаво? В якому вузі отримували дипломи мої "колеги"? Це ж невігластво !!!! В дитини вже є антитіла!!! Це повне порушення !!!
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