Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО

Сергій Берчук заявляє, що його дитину не допустили до навчання через відсутність привики від кору, багряниці і паратиту. Повідомляє



"Ми принесли довідку про те, що перехворіли кором, тому в моєї доньки є можливість і законні підстави відвідувати уроки. Але дирекція на це не звертає уваги і дитина уже третій тиждень вдома", - обурюється чоловік.



"Це є пряме порушення прав людини на освіту, яке передбачене Конституцією України, тому що дитина не допускається до навчання, бо, на думку директора школи, в дитині відсутні щеплення від кору. Але батьки дитини надали довідку про те, що дівчинка свого часу перехворіла і вона може відвідувати шкільний заклад", - коментує ситуацію адвокат батька школярки Ірина Масич.



Натомість директор школи №11 Наталія Гаць запевняє, що діє виключно в рамках чинного законодавства, а відтак не може допустити дівчинку до начання без щеплення.



Більше – у сюжеті.



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