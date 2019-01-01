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Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО

Луцьку школярку, яка перехворіла кором, не допускають до навчання. ВІДЕО
Батько школярки Сергій Берчук заявляє, що його дитину не допустили до навчання через відсутність привики від кору, багряниці і паратиту. Повідомляє UA:Волинь.

"Ми принесли довідку про те, що перехворіли кором, тому в моєї доньки є можливість і законні підстави відвідувати уроки. Але дирекція на це не звертає уваги і дитина уже третій тиждень вдома", - обурюється чоловік.

"Це є пряме порушення прав людини на освіту, яке передбачене Конституцією України, тому що дитина не допускається до навчання, бо, на думку директора школи, в дитині відсутні щеплення від кору. Але батьки дитини надали довідку про те, що дівчинка свого часу перехворіла і вона може відвідувати шкільний заклад", - коментує ситуацію адвокат батька школярки Ірина Масич.

Натомість директор школи №11 Наталія Гаць запевняє, що діє виключно в рамках чинного законодавства, а відтак не може допустити дівчинку до начання без щеплення.

Більше – у сюжеті.

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Теги: кір, школа, учениця, навчання, довідка
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Коментарі 1
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Просто цікаво? В якому вузі отримували дипломи мої "колеги"? Це ж невігластво !!!! В дитини вже є антитіла!!! Це повне порушення !!!
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