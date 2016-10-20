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Повідомили, чому в амбулаторії на Вересневому постійно відключають світло. ВІДЕО

Повідомили, чому в амбулаторії на Вересневому постійно відключають світло. ВІДЕО
В амбулаторії, що знаходиться у мікрорайоні Вересневе систематично відключають світло. Лікарі нарікають, що в таких умовах працювати просто неможливо.

Про йдеться в сюжеті UA:Волинь.

"Останній раз я проводила огляд пацієнта в коридорі, бо тільки там було найкраще світло. Включили телефон з підсвіткою. От в таких умовах працюємо. Буває, що по 3-4 години світла немає. Не можемо користуватись електронним реєстром і подивитись дані по наших пацієнтах", - нарікає сімейний лікар Світлана Глинюк.

Завідувачка амбулаторії Олена Свиновей каже, що відмикають електрику по кілька разів на тиждень в різний час доби.

"Протягом останніх двох місяців світло відключають регулярно і без попередження. Раніше колись дзвонили, мовляв, профілактичні роботи "Волиньобленерго" і в певні години не буде світла. А зараз взагалі без попередження", - обурюється медик.

У свою чергу медична сестра Алла Чуйко каже, що в холодильнику, де зберігають вакцини, через часті відключення електроенергії, важко зберегти необхідний температурний режим.

Інколи навіть доводиться відмовляти пацієнтам, які прийшли на планові щеплення.

Натомість у "Волиньобленерго" кажуть, що змушені відключати світло, бо ж від самої амбулаторії надійшла заявка про збільшення потужності, а відтак проводять заміну електромережі.

Дательніше - в сюжеті.

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Теги: Вересневе, амбулаторія, електроенергія, світло, відключення, Волиньобленерго
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