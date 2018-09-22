Молоду маму з Нововолинська уже вдруге засудили за збут наркотиків





Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок 30-го січня, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



27-го травня 2015 року за збут наркотиків жінку засудили до позбавлення волі на строк чотири роки, та звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у три роки. Та в 2017 році були проведені оперативні закупки та обшуки в помешканні наркоторговця та знову висунули обвинувачення за ч.2 ст.307 КК України – умисне діяння, яке виразилось у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно.



Зокрема, 7-го вересня 2017 року, близько 15:20 неподалік будинку №13 по вулиці Шахтарській, жінка продала за 125 гривень пакет з частиною таблетки білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – бупренорфін, масою 0,0006 г.



Крім цього, 27-го жовтня близько 12:30 на вулиці Автобусній, незаконно збула за 150 гривень медичний шприц з рідиною темно-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій, масою в перерахунку на суху речовину 0,0331г.



Під час проведення обшуку 30-го жовтня 2017 року за адресою проживання по вулиці Шухевича виявили макову солому, маса якої в перерахунку на суху речовину становить 279,49 г.



Де жінка придбала наркотичні речовини з метою подальшого збуту, досудовим слідством не встановлено.



У судовому засіданні обвинувачена свою вину у інкримінованому їй злочині визнала повністю. В жінки є дитина до 3-х років.



Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки сім місяців з конфіскацією майна, що належить їй на праві приватної власності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Таблетки Субутексу та опій збувала раніше судима за аналогічний злочин мешканка Нововолинська, за що отримала покарання у виді позбавлення волі.Нововолинський міський суд виніс відповідний вирок 30-го січня, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише "БУГ" 27-го травня 2015 року за збут наркотиків жінку засудили до позбавлення волі на строк чотири роки, та звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у три роки. Та в 2017 році були проведені оперативні закупки та обшуки в помешканні наркоторговця та знову висунули обвинувачення за ч.2 ст.307 КК України – умисне діяння, яке виразилось у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно.Зокрема, 7-го вересня 2017 року, близько 15:20 неподалік будинку №13 по вулиці Шахтарській, жінка продала за 125 гривень пакет з частиною таблетки білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено – бупренорфін, масою 0,0006 г.Крім цього, 27-го жовтня близько 12:30 на вулиці Автобусній, незаконно збула за 150 гривень медичний шприц з рідиною темно-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб – опій, масою в перерахунку на суху речовину 0,0331г.Під час проведення обшуку 30-го жовтня 2017 року за адресою проживання по вулиці Шухевича виявили макову солому, маса якої в перерахунку на суху речовину становить 279,49 г.Де жінка придбала наркотичні речовини з метою подальшого збуту, досудовим слідством не встановлено.У судовому засіданні обвинувачена свою вину у інкримінованому їй злочині визнала повністю. В жінки є дитина до 3-х років.Суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки сім місяців з конфіскацією майна, що належить їй на праві приватної власності.

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