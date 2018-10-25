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Вкрасти за кілька секунд: показали, як на Волині «працюють» магазинні злодії. ВІДЕО

Вкрасти за кілька секунд: показали, як на Волині «працюють» магазинні злодії. ВІДЕО
У редакцію інтернет-видання «БУГ» надіслали відео, як один із чоловіків у змові з іншим краде товар з магазину в Нововолинську. Подія трапилася 31-го січня.

“Подібні крадіжки – регулярні, – говорить один із місцевих підприємців, – Цуплять все, що “не так лежить”: шоколадки, ковбасу, пральний порошок та інші продукти і побутову хімію”.

На відео ми бачимо, як до магазину підходять двоє молодиків. Один лишається на вулиці, інший – заходить всередину о 16:49. В торговому закладі чоловік провів 20 секунд. За цей час вкрав пральний порошок, заховавши його під куртку.

О 16:53 злодій пішов у сусідній магазин. Перед входом провів ритуал – одягнув капюшон. У цьому торговому закладі пробув уже 5 хвилин. Що виніс – невідомо, та ймовірно без “наживи” не лишився.

Як працюють місцеві крадії – дивіться у відео.

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Теги: злодій, магазин, крадіжка, Нововолинськ
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