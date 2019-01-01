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6 лютого на Волині: гортаючи календар

6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у речниці ДКП "Луцьктепло" Євгенії Ковтун та перекладача Олени Котис (на фото).

Іменинники цього дня – Ксенія, Герасим, Іван.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день бармена. У багатьох країнах це свято стало професійним не тільки для барменів, але й для рестораторів.

Вітаємо усіх волинян, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди, здійснення усіх мрій.

Також 6 лютого 1959 року керівництво облкомунгоспу наказом №18 створило міжобласну контору зрідженого газу.

Цей день є офіційним початком створення газового господарства на Волині.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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