6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у речниці ДКП "Луцьктепло" Євгенії Ковтун та перекладача Олени Котис (на фото).
Іменинники цього дня – Ксенія, Герасим, Іван.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день бармена. У багатьох країнах це свято стало професійним не тільки для барменів, але й для рестораторів.
Вітаємо усіх волинян, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди, здійснення усіх мрій.
Також 6 лютого 1959 року керівництво облкомунгоспу наказом №18 створило міжобласну контору зрідженого газу.
Цей день є офіційним початком створення газового господарства на Волині.
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Іменинники цього дня – Ксенія, Герасим, Іван.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день бармена. У багатьох країнах це свято стало професійним не тільки для барменів, але й для рестораторів.
Вітаємо усіх волинян, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди, здійснення усіх мрій.
Також 6 лютого 1959 року керівництво облкомунгоспу наказом №18 створило міжобласну контору зрідженого газу.
Цей день є офіційним початком створення газового господарства на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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