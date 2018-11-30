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Луцький міст після капремонту знову треба «латати». ВІДЕО

Луцький міст після капремонту знову треба «латати». ВІДЕО
У Луцьку по вулиці Рівненській утворилися вибоїни на шляхопроводі на мосту.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Юрій Крась розповів Суспільному: торік навесні на цій ділянці автошляху теж були вибоїни, їх своїм коштом ліквідовував підрядник.

Чому ями утворилися після капітального ремонту дороги – дивіться у відео.


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Теги: міст, ремонт, вибоїни, Рівненська, Крась
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