Луцький міст після капремонту знову треба «латати». ВІДЕО
Сьогодні, 07:18
У Луцьку по вулиці Рівненській утворилися вибоїни на шляхопроводі на мосту.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Юрій Крась розповів Суспільному: торік навесні на цій ділянці автошляху теж були вибоїни, їх своїм коштом ліквідовував підрядник.
Чому ями утворилися після капітального ремонту дороги – дивіться у відео.
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Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Юрій Крась розповів Суспільному: торік навесні на цій ділянці автошляху теж були вибоїни, їх своїм коштом ліквідовував підрядник.
Чому ями утворилися після капітального ремонту дороги – дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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