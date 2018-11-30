Луцький міст після капремонту знову треба «латати». ВІДЕО





Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Юрій Крась розповів



Чому ями утворилися після капітального ремонту дороги – дивіться у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку по вулиці Рівненській утворилися вибоїни на шляхопроводі на мосту.Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськрадирозповів Суспільному : торік навесні на цій ділянці автошляху теж були вибоїни, їх своїм коштом ліквідовував підрядник.Чому ями утворилися після капітального ремонту дороги – дивіться у відео.

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