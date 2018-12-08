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Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами

Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами
У вівторок, 5-го лютого, голова Іваничівської селищної ради Федір Войтюк із представником за довіреністю ТзОВ “Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь” Орестом Саприкою уклали угоду на проведення розслідуваних робіт щодо можливості будівництва вітроелектростанцій на території Іваничівської громади.

Повідомляє "БУГ".

Згідно угоди Іваничівська селищна рада надає в тимчасове користування товариству з обмеженою відповідальністю земельну ділянку площею 1 гектар у селі Мишів Іваничівського району для встановлення на її території метеопосту та проведення досліджень, збору даних про енергетичні характеристики вітру в регіоні.

“У селі Мишів нас вже чекають підрядники, що будуть монтувати метеопост – металеву конструкцію висотою 120 метрів, на якій буде обладнання, щоб збирати потрібні дані про силу вітру, його напрям, швидкість потужність тощо. Дослідження повинні тривати рік, щоб зрозуміти – вигідні ці локації чи ні. Попередні дані у нас є, але тепер проходитимуть більш детальні локальні дослідження. Поки вони будуть проводитися, ми паралельно працюватимемо на виділення ділянок під будівництво станцій”, – розповів Орест Саприка.

З його слів, розташування вітряків залежать від наявності вільних земель.

Нагадаємо, що інвестори планують встановити 35 сучасних вітротурбін на території Іваничівської ОТГ.

“Працюємо публічно, ніхто нічого не приховує. Коли буде готовий детальний план території, можемо зробити громадські слухання, запросити людей для обговорення цього питання”, – зауважив Федір Войтюк.

Про плани і перспективи будівництва вітроелектростанцій говорили також із головою Іваничівської райдержадміністрації Лілією Кревською, яка підтримала наміри ТзОВ “Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь”.
Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами

Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами

Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами

Вітроелектростанція на Волині: підписали першу угоду про співпрацю з інвесторами


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Теги: вітроелектростанція, будівництво, інвестор, угода
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