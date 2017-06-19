У супермаркеті Харкова копи застрелили хлопця, який не заплатив за продукти





24-річний чоловік приїхав із заробітків у Швеції до родичів у Харкові. Він відправився в супермаркет за продуктами, але додому не повернувся.



За словами поліцейських, хлопець розпакував продукти в супермаркеті і відмовився за них платити.



Охоронець викликав копів. Один з них відвів хлопця в окреме приміщення для проведення бесіди.



На відео з камер спостереження видно, як через 20 хвилин з приміщення вибігає хлопець і поліцейський стріляє йому в спину.



У правоохоронних органах кажуть, що чоловік напав на поліцейського з ножем.



Мати вбитого не вірить у версію поліції, оскільки дуже багато фактів не збігаються. З супермаркету пропали записи з камер спостереження і тепер не можна дізнатися, що робив хлопець в залі магазину.



Також підозри викликає відсутність грошей на продукти, які коштували близько 140 грн.



Копи також повідомили, що хлопець був наркозалежним, але результати експертизи досі не готові.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові поліцейські застрелили 24-річного чоловіка, який розпакував продукти в супермаркеті і відмовився платити, йдеться в сюжеті програми Надзвичайні новини 24-річний чоловік приїхав із заробітків у Швеції до родичів у Харкові. Він відправився в супермаркет за продуктами, але додому не повернувся.За словами поліцейських, хлопець розпакував продукти в супермаркеті і відмовився за них платити.Охоронець викликав копів. Один з них відвів хлопця в окреме приміщення для проведення бесіди.На відео з камер спостереження видно, як через 20 хвилин з приміщення вибігає хлопець і поліцейський стріляє йому в спину.У правоохоронних органах кажуть, що чоловік напав на поліцейського з ножем.Мати вбитого не вірить у версію поліції, оскільки дуже багато фактів не збігаються. З супермаркету пропали записи з камер спостереження і тепер не можна дізнатися, що робив хлопець в залі магазину.Також підозри викликає відсутність грошей на продукти, які коштували близько 140 грн.Копи також повідомили, що хлопець був наркозалежним, але результати експертизи досі не готові.Відео випуску Надзвичайних новин можна переглянути тут

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