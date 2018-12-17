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З балкону випала жінка, яка збивала бурульки

З балкону випала жінка, яка збивала бурульки
У Харкові жінка випала з балкону, коли збивала бурульки. У неї – закрита черепно-мозкова травма.

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області, передає ТСН.

"За попередньою інформацією, мешканка одного з будинків на Московському проспекті випала з балкона під час збивання бурульок. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок", - йдеться в повідомленні.

У жінки закрита черепно-мозкова травма, забої різних частин тіла, відкритий перелом передпліччя та інші травми. Вона у важкому неконтактному стані. Нині правоохоронці з'ясовують особу потерпілої та обставини події.

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Теги: бурулька, сніг, погода, негода, травма, лікарня
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