Курс валют у Луцьку на 6 лютого
Сьогодні, 09:06
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.008, а продаж - 27.417.
Євро при купівлі становить - 30.699, при продажу - 31.363.
Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.427.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.408.
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Євро при купівлі становить - 30.699, при продажу - 31.363.
Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.427.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.408.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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