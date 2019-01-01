вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 6 лютого

Курс валют у Луцьку на 6 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.008, а продаж - 27.417.

Євро при купівлі становить - 30.699, при продажу - 31.363.

Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.427.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.978, продаж - 7.408.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:28
6 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 6 лютого
Сьогодні, 09:06
Волинському священику УПЦ (МП), який перейшов з громадою до ПЦУ, заборонили служити
Сьогодні, 08:59
З балкону випала жінка, яка збивала бурульки
Сьогодні, 08:42
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 5 лютого Курс валют у Луцьку на 5 лютого
05 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку на 3 лютого Курс валют у Луцьку на 3 лютого
03 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку на 1 лютого Курс валют у Луцьку на 1 лютого
01 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку на 31 січня Курс валют у Луцьку на 31 січня
31 січень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:28
 0
6 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 6 лютого
Сьогодні, 09:06
 0
Волинському священику УПЦ (МП), який перейшов з громадою до ПЦУ, заборонили служити
Сьогодні, 08:59
 0
З балкону випала жінка, яка збивала бурульки
Сьогодні, 08:42
 0
Медіа
відео
1/8