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У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО

У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО
У Луцьку на вулиці Галшки Гулевичівни, 11а чоловік палив побутові відходи.

Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких муніципалів.

Зазначили, що до муніципалів зі скаргою звернулися мешканці міста.

На порушника Правил благоустрою міста Луцька склали протокол за ст. 152 КУпАП і тепер на нього чекатиме покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень.
У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО
У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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