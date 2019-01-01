У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:28
У Луцьку на вулиці Галшки Гулевичівни, 11а чоловік палив побутові відходи.
Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких муніципалів.
Зазначили, що до муніципалів зі скаргою звернулися мешканці міста.
На порушника Правил благоустрою міста Луцька склали протокол за ст. 152 КУпАП і тепер на нього чекатиме покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких муніципалів.
Зазначили, що до муніципалів зі скаргою звернулися мешканці міста.
На порушника Правил благоустрою міста Луцька склали протокол за ст. 152 КУпАП і тепер на нього чекатиме покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень.
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