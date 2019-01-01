У Луцьку адмінпротоколом покарали чоловіка, який палив сміття. ФОТО





Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких муніципалів.



Зазначили, що до муніципалів зі скаргою звернулися мешканці міста.



На порушника Правил благоустрою міста Луцька склали протокол за ст. 152 КУпАП і тепер на нього чекатиме покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Галшки Гулевичівни, 11а чоловік палив побутові відходи.Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких муніципалів.Зазначили, що до муніципалів зі скаргою звернулися мешканці міста.На порушника Правил благоустрою міста Луцька склали протокол за ст. 152 КУпАП і тепер на нього чекатиме покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень.

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