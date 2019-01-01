Лучани просять позначати ями на дорогах попереджувальними маяками

Лучани просять позначити аварійно-небезпечні ділянки проїжджої частини вулиць міста легковидимими маяками з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."З приводу катастрофічного руйнування дорожнього покриття міста Луцька і виникнення аварійно-небезпечних та практично непроїзних ділянок дороги (глибокі ями та вибоїни, при наїзді на які ймовірні критичні пошкодження ТЗ, тобто спричинення ДТП; розташування яких провокує аварійне маневрування водіїв, і як наслідок призводить до аварійно-небезпечних ситуацій) слід в найкоротші терміни залучити компетентні служби міста Луцька (муніципальна поліція, патрульна поліція, комунальні служби) для реалізації робіт по позначенню небезпечних ям та вибоїн легковидимими попереджувальними маяками (конуси, прапорці або ін.) з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій, пошкодження транспортних засобів учасників руху та задля безпеки громадян - учасників дорожнього руху", - зазначає автор петиціїЧоловік зазначає, що такі заходи врегулюють дорожню ситуацію, оскільки легковидимі маяки позначать небезпечні ями та вибоїни та нададуть можливість водіям вчасно зреагувавши здійснити необхідний маневрАвтор зазначає, що на всі реально небезпечні ями та вибоїни можна поставити конуси.Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1208