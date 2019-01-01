«Луцькводоканал» покращить якість питної води

У місті Луцьку затвердили схему оптимізації системи водопостачання та водовідведення.Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету у середу, 6 лютого.Директор КП “Луцькводоканал”розповів, що схеми оптимізації спрямовані на покращення якості питної води та реконструкцію системи водовідведення. Зокрема передбачається якісне очищення стічних вод, аби їх можна було скидати назад у річку Стир, зменшення використання електроенергії, охорону джерел питного водопостачання та навколишнього середовища.Загалом на невідкладні та першочергові заходи щодо оптимізації систем потрібно 430 мільйонів гривень. Окрім того, передбачили також перелік заходів “на перспективу”, які будуть вирішувати уже в міру можливостей.За словами директора підприємства, роботу по залученню коштів розпочали ще у 2014 році. Наразі Луцьк може отримати фінансування Європейського інвестиціного банку на суму у 10,5 мільйонів гривень.Окрім того залучати планують кошти інвесторів та власні кошти підпримства.