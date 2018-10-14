Розкрадання української армії: трьом екс-міністрам оголосили підозру

Сімнадцять років українську армію грабували і розпродавали – спеціальна комісія з питань розкрадання майна Збройних Сил оприлюднила свіжі дані. За ними – Міноборони втратило сотні тисяч одиниць техніки та озброєння, а також десятки тисяч гектарів землі. Трьом екс-міністрам вже оголосили підозру. Справу нині розглядають слідчі Державного бюро розслідувань.Тимчасова слідча комісія парламенту, що збирає факти розкрадань в Збройних силах оприлюднила попередні результати. Нардепи з’ясували – за кожного міністра оборони до 2014 року з армії зникали озброєння, техніка та земля.Генеральний прокурор Українивисловив переконання, що скорочення кількості необхідних для армії бойових танків, бмп, артилерії, літаків, спецзасобів, понтонів, автомобілів тощо призвело саме до того трагічного стану ЗС, який ми мали в 2014му, а подекуди маємо і тепер.Найбільше землі Міноборони було розпродано за очільника відомства, підкреслив глава ТСК. Загалом за час його перебування на посаді було безоплатно відчужено 167 військових містечок, майже п’ять тисяч будівель і споруд та 15 тисяч гектарів землі в комунальну власність, а потім в приватну підписували одноосібно міністри оборони. І таких випадків десятки тисяч, починаючи від маленьких клаптиків по 10 соток, закінчуючи великими земельними ділянками по 2-4 гектари умовно в Конча-Засп».Техніка ж – продавалася за ціною в десятки разів нижчою за ринкову, з’ясували члени комісії. За попередніми підрахунками, держава недоотримала сотні мільярдів доларів через ці оборудки. Слідство у цій справі ще триває. Підозри вже оголосили трьом екс-міністрам –. В діях решти очільників оборонного відомства Іван Вінник також вбачає злочинний умисел.