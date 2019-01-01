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У рейсовому автобусі «Брест – Ковель» пасажир перевозив контрабанду

У рейсовому автобусі «Брест – Ковель» пасажир перевозив контрабанду
В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час огляду рейсового автобуса виявили 1930 пачок сигарет білоруського виробництва.

Сигарети знаходились в особистих речах одного з пасажирів, під сидіннями та на полицях для речей в салоні автобуса, який їхав за маршрутом «Брест – Ковель», - - інформує Держприкордонслужба України.

Тютюнові вироби вилучили. Сума оцінки склала 46,5 тисяч гривень.


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Теги: автобус, цигарки
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