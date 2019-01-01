Повідомили, які перевізники обслуговуватимуть 5 луцьких маршрутів





Відповідне рішення прийняли у середу, 6 лютого.



Здійснення перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусними маршрутами загального користування будуть такі превізники:



- № 2 “Залізничний вокзал – Конякіна” (об’єкт конкурсу № 2) – ТзОВ “Санрайз”;

- № 6 “Залізничний вокзал – с. Брище” (об’єкт конкурсу № 49) – ФОП Коровіцький А.Л.;

- № 25 “Карбишева – Володимирська” (об’єкт конкурсу № 62) – КП “Луцьке підприємство електротранспорту”;

- № 28 “Карбишева – Дружби Народів” (об’єкт конкурсу № 63) – КП “Луцьке підприємство електротранспорту”;

- № 29 “Володимирська – Карбишева” (об’єкт конкурсу № 64) – КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виконачий комітет міської ради затвердив переможців конкурсу на обслуговування міських маршрутів.Відповідне рішення прийняли у середу, 6 лютого.Здійснення перевезення пасажирів у місті Луцьку за автобусними маршрутами загального користування будуть такі превізники:- № 2 “Залізничний вокзал – Конякіна” (об’єкт конкурсу № 2) – ТзОВ “Санрайз”;- № 6 “Залізничний вокзал – с. Брище” (об’єкт конкурсу № 49) – ФОП Коровіцький А.Л.;- № 25 “Карбишева – Володимирська” (об’єкт конкурсу № 62) – КП “Луцьке підприємство електротранспорту”;- № 28 “Карбишева – Дружби Народів” (об’єкт конкурсу № 63) – КП “Луцьке підприємство електротранспорту”;- № 29 “Володимирська – Карбишева” (об’єкт конкурсу № 64) – КП “Луцьке підприємство електротранспорту”.

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