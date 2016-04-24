На Волині спіймали серійного злодія

У Ковелі поліцейські упіймали чоловіка, який обікрав декілька автівок.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.1 лютого близько 23 години до Ковельського відділу поліції звернувся 28-річний ковельчанин із заявою про крадіжку із автомобіля по вулиці Театральній.На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські з’ясували, що зловмисник розбив скло в автомобілі потерпілого, який був припаркований поблизу будинку, та викрав автомагнітолу. Поліцейські невідкладно почали пошуки злодія і неподалік місця вчинення злочину затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.Під час слідства встановили, що зловмисник причетний ще до двох аналогічних крадіжок у Ковелі. Із транспортних засобів чоловік викрав програвач, документи та ключі.Усе викрадене поліцейські вилучили та після проведення необхідних слідчих дій повернуть законним власникам.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) та ч.1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження ) Кримінального кодексу України.Триває слідство.