У Ківерцях на деяких вулицях відключили воду





Про це повідомляється на сайті Ківерцівської міської ради.



У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами до 17-ї години 6 лютого без водопостачання залишаються вулиці: Незалежності, Літописна, Комунальна, район ЗАТ «Електро» та прилеглі вулиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварійні роботи у Ківерцях на декількох вулицях немає води.Про це повідомляється на сайті Ківерцівської міської ради.У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами до 17-ї години 6 лютого без водопостачання залишаються вулиці: Незалежності, Літописна, Комунальна, район ЗАТ «Електро» та прилеглі вулиці.

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