У Ківерцях на деяких вулицях відключили воду
Сьогодні, 11:07
Через аварійні роботи у Ківерцях на декількох вулицях немає води.
Про це повідомляється на сайті Ківерцівської міської ради.
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами до 17-ї години 6 лютого без водопостачання залишаються вулиці: Незалежності, Літописна, Комунальна, район ЗАТ «Електро» та прилеглі вулиці.
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Про це повідомляється на сайті Ківерцівської міської ради.
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами до 17-ї години 6 лютого без водопостачання залишаються вулиці: Незалежності, Літописна, Комунальна, район ЗАТ «Електро» та прилеглі вулиці.
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