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У Ківерцях на деяких вулицях відключили воду

У Ківерцях на деяких вулицях відключили воду
Через аварійні роботи у Ківерцях на декількох вулицях немає води.

Про це повідомляється на сайті Ківерцівської міської ради.

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами до 17-ї години 6 лютого без водопостачання залишаються вулиці: Незалежності, Літописна, Комунальна, район ЗАТ «Електро» та прилеглі вулиці.

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Теги: Ківерці, вода, відключення
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