Нардеп Ігор Лапін просить призначити Супрун міністром охорони здоров’я
Сьогодні, 11:18
Народні депутати, серед яких нардеп від Луцька Ігор Лапін, звернулися до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та голів фракцій БПП і “Народний фронт” з вимогою запропонувати кандидатуру Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я.
Фото звернення нардеп Лапін опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі facebook - пише ВАР.
“Ми вважаємо, що таким чином корупціонери та реваншисти через суд намагаються повернути собі колишній вплив та ресурси в медичній сфері та зупинити успішну реформу”, – вказано у зверненні.
“Вимагаємо невідкладно подати кандидатуру Уляни Супрун для затвердження Верховною Радою України на посаді міністра охорони здоров’я України”, – йдеться у документі.
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Фото звернення нардеп Лапін опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі facebook - пише ВАР.
“Ми вважаємо, що таким чином корупціонери та реваншисти через суд намагаються повернути собі колишній вплив та ресурси в медичній сфері та зупинити успішну реформу”, – вказано у зверненні.
“Вимагаємо невідкладно подати кандидатуру Уляни Супрун для затвердження Верховною Радою України на посаді міністра охорони здоров’я України”, – йдеться у документі.
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Коментарі 4
Легалізація наркотиків молодці
Нехай і лікується в неї
Із-за відмови техніки паспорт громадянина України не видали:"ГРОМАДЯНИН, БУДЬ ЛАСКА, ЗНІМІТЬ МАСКУ І ВИЙМІТЬ ВСЕ З РОТА! СИСТЕМА НЕ БАЧИТЬ ВАШОГО ОБЛИЧЧЯ! "
Наша братва підтримує бліду поганку! Тільки ще хай дозволить грибочки.....
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