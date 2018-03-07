Нардеп Ігор Лапін просить призначити Супрун міністром охорони здоров’я

Ігор Лапін, звернулися до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та голів фракцій БПП і “Народний фронт” з вимогою запропонувати кандидатуру Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я.



Фото звернення нардеп Лапін опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі facebook - пише



“Ми вважаємо, що таким чином корупціонери та реваншисти через суд намагаються повернути собі колишній вплив та ресурси в медичній сфері та зупинити успішну реформу”, – вказано у зверненні.



“Вимагаємо невідкладно подати кандидатуру Уляни Супрун для затвердження Верховною Радою України на посаді міністра охорони здоров’я України”, – йдеться у документі.





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