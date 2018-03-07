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Нардеп Ігор Лапін просить призначити Супрун міністром охорони здоров’я

Нардеп Ігор Лапін просить призначити Супрун міністром охорони здоров’я
Народні депутати, серед яких нардеп від Луцька Ігор Лапін, звернулися до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та голів фракцій БПП і “Народний фронт” з вимогою запропонувати кандидатуру Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я.

Фото звернення нардеп Лапін опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі facebook - пише ВАР.

“Ми вважаємо, що таким чином корупціонери та реваншисти через суд намагаються повернути собі колишній вплив та ресурси в медичній сфері та зупинити успішну реформу”, – вказано у зверненні.

“Вимагаємо невідкладно подати кандидатуру Уляни Супрун для затвердження Верховною Радою України на посаді міністра охорони здоров’я України”, – йдеться у документі.


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Теги: нардеп, Ігор Лапін
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Коментарі 4
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Легалізація наркотиків молодці
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Нехай і лікується в неї
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Із-за відмови техніки паспорт громадянина України не видали:"ГРОМАДЯНИН, БУДЬ ЛАСКА, ЗНІМІТЬ МАСКУ І ВИЙМІТЬ ВСЕ З РОТА! СИСТЕМА НЕ БАЧИТЬ ВАШОГО ОБЛИЧЧЯ! "
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Наша братва підтримує бліду поганку! Тільки ще хай дозволить грибочки.....
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