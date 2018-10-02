Юні луцькі гімнастки – серед переможців міжнародного турніру

Завершився міжнародний турнір з художньої гімнастики «Снігова Феєрія», що проходив 3 лютого у Києві.В турнірі взяли участь майже 400 учасниць з України та із США. На турнірі брала участь і Яніка Вартлан - учасниця чемпіонату світу, за виступами якої мали змогу спостерігати юні гімнастки, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради."Участь у такому турнірі є дуже корисною і відповідальною для наших зірочок, де є велика конкуренція, запекла боротьба, достатньо кваліфікованих, досвідчених і сильних гімнасток та дозволяє збагатитися досвідом і навчитися одна в одної, чомусь новому.Успішно виступили та показали хороші результати вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР»" - йдеться у повідомленні.Другими стали2004 р.н.,2005 р.н.Треті місця вибороли"За крок від нагород зупинились, які зайняли четверте місце в своїй категорії. Підготували спортсменок до змагань тренери", - зазначили у департаменті.