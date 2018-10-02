Юні луцькі гімнастки – серед переможців міжнародного турніру
Сьогодні, 18:32
Завершився міжнародний турнір з художньої гімнастики «Снігова Феєрія», що проходив 3 лютого у Києві.
В турнірі взяли участь майже 400 учасниць з України та із США. На турнірі брала участь і Яніка Вартлан - учасниця чемпіонату світу, за виступами якої мали змогу спостерігати юні гімнастки, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Участь у такому турнірі є дуже корисною і відповідальною для наших зірочок, де є велика конкуренція, запекла боротьба, достатньо кваліфікованих, досвідчених і сильних гімнасток та дозволяє збагатитися досвідом і навчитися одна в одної, чомусь новому.
Успішно виступили та показали хороші результати вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР»" - йдеться у повідомленні.
Другими стали Анна Сцьольна 2004 р.н., Олександара Смаглюк 2005 р.н.
Треті місця вибороли Олександра Стрижеус, Поліна Філімонова, Анна Виходець, Вікторія Мерчук, Дарія Іваник.
"За крок від нагород зупинились Вікторія Зарубайко, Маргарита Мельник, Вікторія Омельчук, Амелія Поліщук, які зайняли четверте місце в своїй категорії. Підготували спортсменок до змагань тренери Тетяна Фігель, Оксана Агєєва, Мар’яна Оліщук, Олена Ваврисевич", - зазначили у департаменті.
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В турнірі взяли участь майже 400 учасниць з України та із США. На турнірі брала участь і Яніка Вартлан - учасниця чемпіонату світу, за виступами якої мали змогу спостерігати юні гімнастки, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Участь у такому турнірі є дуже корисною і відповідальною для наших зірочок, де є велика конкуренція, запекла боротьба, достатньо кваліфікованих, досвідчених і сильних гімнасток та дозволяє збагатитися досвідом і навчитися одна в одної, чомусь новому.
Успішно виступили та показали хороші результати вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР»" - йдеться у повідомленні.
Другими стали Анна Сцьольна 2004 р.н., Олександара Смаглюк 2005 р.н.
Треті місця вибороли Олександра Стрижеус, Поліна Філімонова, Анна Виходець, Вікторія Мерчук, Дарія Іваник.
"За крок від нагород зупинились Вікторія Зарубайко, Маргарита Мельник, Вікторія Омельчук, Амелія Поліщук, які зайняли четверте місце в своїй категорії. Підготували спортсменок до змагань тренери Тетяна Фігель, Оксана Агєєва, Мар’яна Оліщук, Олена Ваврисевич", - зазначили у департаменті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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