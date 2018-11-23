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На Волині у пожежі загинула бабуся

На Волині у пожежі загинула бабуся
У селі Покащів Ківерцівського району загорівся дерев'яний будинок. На жаль, власниця будинку загинула.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

5 лютого о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу. За викликом прибули співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцева пожежна команда селища Олика, які локалізували пожежу о 13:15, а ліквідували о 13:55.

На жаль, в ході гасіння пожежі працівники ДСНС виявили в будинку тіло власниці, 1933 р.н.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення власниці помешкання.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: пожежа, смерть, Волинь
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