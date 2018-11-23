На Волині у пожежі загинула бабуся
Сьогодні, 11:34
У селі Покащів Ківерцівського району загорівся дерев'яний будинок. На жаль, власниця будинку загинула.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
5 лютого о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу. За викликом прибули співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцева пожежна команда селища Олика, які локалізували пожежу о 13:15, а ліквідували о 13:55.
На жаль, в ході гасіння пожежі працівники ДСНС виявили в будинку тіло власниці, 1933 р.н.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення власниці помешкання.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
5 лютого о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу. За викликом прибули співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцева пожежна команда селища Олика, які локалізували пожежу о 13:15, а ліквідували о 13:55.
На жаль, в ході гасіння пожежі працівники ДСНС виявили в будинку тіло власниці, 1933 р.н.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення власниці помешкання.
Головне фото – ілюстративне
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