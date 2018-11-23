На Волині у пожежі загинула бабуся





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



5 лютого о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу. За викликом прибули співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцева пожежна команда селища Олика, які локалізували пожежу о 13:15, а ліквідували о 13:55.



На жаль, в ході гасіння пожежі працівники ДСНС виявили в будинку тіло власниці, 1933 р.н.



Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення власниці помешкання.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Покащів Ківерцівського району загорівся дерев'яний будинок. На жаль, власниця будинку загинула.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.5 лютого о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу. За викликом прибули співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцева пожежна команда селища Олика, які локалізували пожежу о 13:15, а ліквідували о 13:55.На жаль, в ході гасіння пожежі працівники ДСНС виявили в будинку тіло власниці, 1933 р.н.Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації пічного опалення власниці помешкання.

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