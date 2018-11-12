На Волині зайнялися два житлові будинки
Сьогодні, 11:48
У селищі Торчин та селі Печихвости горіли житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зранку 5 лютого у селищі Торчин Луцького району трапилися пожежа в дерев’яному житловому будинку, повідомлення на диспетчерський пункт надійшло о 08:12.
Вже за 3 хвилини на місце події прибули працівники 20-го державного пожежно-рятувального поста селища Торчин, які спільно з місцевою пожежною командою села Білостік о 08:38 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки власниці будівлі.
Цього ж дня о 11:34 повідомили, що у селі Печихвости Горохівського району виникло загорання цегляного житлового будинку, яку о 12:38 загасили працівники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів та місцева пожежна команда селища Мар’янівка. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зранку 5 лютого у селищі Торчин Луцького району трапилися пожежа в дерев’яному житловому будинку, повідомлення на диспетчерський пункт надійшло о 08:12.
Вже за 3 хвилини на місце події прибули працівники 20-го державного пожежно-рятувального поста селища Торчин, які спільно з місцевою пожежною командою села Білостік о 08:38 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки власниці будівлі.
Цього ж дня о 11:34 повідомили, що у селі Печихвости Горохівського району виникло загорання цегляного житлового будинку, яку о 12:38 загасили працівники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів та місцева пожежна команда селища Мар’янівка. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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