Медреформа на Волині: які райони стали лідерами з підписання декларацій

Cтаном на 5 лютого 2019 року 725 тис. 444 жителі Волині обрали свого сімейного лікаря та уклали з ним декларації.Серед них: 532 тис. 361 (66,9 %) дорослих та 192 тис. 824 (80,5 %) дітей. Загальний відсоток підписаних декларацій в області становить 70 %, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Зокрема, лідерами в рейтингу залишаються Любешівський (89%), Любомльський (76,9%), Шацький (74,2%), Старовижівський (73,2%), Камінь-Каширський (72,1%), Горохівський (71,1%), Маневицький (71%) райони.Дещо нижчі показники спостерігаємо у Ківерцівському (69,9%), Ковельському (68,3%), Луцькому (66,6%), Володимир-Волинському (66,3%), Рожищенському (63,8%), Турійському (63,6%), Іваничівському (61,1%) районах.Поруч із тим, в містах Луцьк та Нововолинськ відсоток підписаних декларацій становить 73,4 % та 71,7 % відповідно.Натомість, найменше краян обрали сімейного лікаря у Ратнівському (59,4%) та Локачинському (58,4%) районах.Варто наголосити, що загальноукраїнська кампанія з вибору сімейного лікаря, що розпочалася в квітні 2018 року, триває. Тому медичні послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів у комунальних медичних закладах для всіх пацієнтів залишаються безоплатні.Окрім того, з липня 2019 року стартує програма «Безкоштовна діагностика», на яку заплановано 2 млрд грн. Передбачається, що Національна служба здоров’я оплатить 54 діагностичні та лікувальні послуги за направленням вашого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.Можна буде безоплатно пройти обстеження на поширені хвороби внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розповсюджених видів онкології у чоловіків і жінок.