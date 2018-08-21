Супрун уперше прокоментувала рішення суду щодо її відсторонення

Уляна Супрун заявила, що сьогодні повертається до України з відрядження.



В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала вчорашнє рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про її відсторонення, - інформує



"Ніщо так не об’єднує українське суспільство, як захист змін в медичній сфері. Дякую всім громадянам, громадським організаціям, медикам, асоціаціям та народним депутатам, які вчора висловили нашій команді підтримку та обурення суддівським свавіллям", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.



В.о. глави МОЗ подякувала Порошенку, Гройсману та Парубію за підтримку. За її словами, зміни, які МОЗ вдалося досягти, поставлені під загрозу.



"Сьогодні повертаюсь в Україну з відрядження у США, яке було скасоване у зв’язку з ухвалою судді Каракашьяна. Мусимо у найкоротші строки відновити роботу міністерства", - наголосила Супрун.



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/health/country/10435956-suprun-upershe-prokomentuvala-rishennya-sudu-shchodo-jiji-vidstoronennya.html

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