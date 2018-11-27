У луцької виховательки вщент згорів куплений в кредит будинок. ФОТО





Інцидент трапився 4 лютого. Дах і другий поверх вогонь знищив повністю. Перший – геть вигорів зсередини, - пише видання



Першими займання помітили сусіди. Вони ж і зателефонували господині будинку – Наталії Деркач, яка в той час якраз була на роботі в Луцьку. Працює жінка вихователем у дитячому садочку № 3.



"Ця звістка ввела мене в шок. Я ніяк не могла зрозуміти, як це сталося. Одне згарище лишилося… Після того, як мені про пожежу телефоном розповіли сусіди, я одразу подзвонила пожежникам, потім чоловіку. Він забрав мене з роботи, і ми швиденько поїхали до нашого будинку. Там уже були пожежники з Ківерців. Одразу за нами приїхали вогнеборці з Луцька. Коли ми приїхали, застали таку картину: наш будинок горить, все тріщить, ніби вибухає. Від побаченого я стала кричати і плакати…" – розповідає Наталія.



Молода жінка намагається розповідати спокійно, але сльози на очах видають її біль і тривогу.



Щоб мати власний куточок, подружжя вирішило придбати собі невеличкий дачний будиночок. У 2010 році взяли кредит і купили хатинку у селі Жабка. Залили фундамент, гроші на який Наталія важкою працею заробляла у Польщі. Потім – поступово почали розбудовуватися. Звели і другий поверх. Блоки чоловік Наталії теж узяв на виплату у себе на роботі. Працює він радіомонтажником на приватній фірмі в Луцьку. Мають синочка-першокласника, який вчиться в одній зі шкіл обласного центру Волині. Згоріла і уся техніка, яку подружжя спромоглося придбати, при цьому ще й віддаючи кредит за будинок.



Телевізор, пральна машина, комп’ютер, холодильник, мікрохвильова піч, два обігрівачі, нова душова кабіна, яка ще навіть була запакована, – усе перетворилося на попіл. Напередодні того злощасного дня подружжя разом зі своїм єдиним синочком-першокласником їздило в Камінь-Каширський. У батька Наталії був ювілей – 50 років.



"Сама не знаю, чому, але як їхали, я взяла з собою документи на хату. Зазвичай, коли ми повертаємося від батьків, то їдемо спочатку додому, лишаємо продукти, які вони нам з собою дають, а тоді вже веземо сина в школу, а самі – на роботу. А цього разу ми не встигали, тому одразу від батьків повезли сина в школу, чоловік поїхав на роботу, там же в машині і документи на будинок лишилися. Той одяг, який ми взяли з собою, і той, у який були одягнені, – це все, що маємо, а так все згоріло. Добре, що хоч документи на будинок лишилися, бо виробляти заново – стільки мороки, тяганини і грошей", – додає жінка.



Чому загорівся будинок, нині достеменно не відомо. Як прокоментував начальник Сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС Волині Володимир Нестеров, за попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.



"Коли пожежники гасили вогонь, я в них питалася, чому сталося займання. Один з них мені відповів, що, ймовірно, на другому поверсі загорілася проводка. Знаєте, так дивно, що наш холодильник, де проходила проводка, геть згорів, а морозильна камера, яка знизу була, геть ціла. Ми повиймали з неї усе м’ясо і позаносили до сусідів", - мовила жінка.



Зі вцілілого – лише деякі вазони і домашні равлики, які були у пластмасовому відеречку. Геть неушкодженою залишилася ікона. А от де тепер їм жити, Деркачі ще поки й гадки не мають. Деякий час, може, поживуть у кумів, які мешкають геть поруч їхньої згорілої хатини.



"Ми нікому не хочемо набридати. Доведеться шукати, де тут винаймати якесь житло. Бо в нас є невеличке господарство: коза, свиня, собака. Потрібно жити десь поруч, щоб годувати їх", – каже господиня.



Нині Деркачі уже потроху відійшли від шоку і радіють бодай з того, що на момент пожежі нікого не було вдома.



"Головне – що всі живі! – Шкода дуже, робиш-робиш все життя, а тут в одну мить лишаєшся без нічого. Дякую Богу, що хоч це все не сталося вночі, і нікого не було вдома, а то б погоріли заживо", – говорить Наталія.



Тож родина звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти.



Карта «ПриватБанку» для допомоги: 4149497854826502 (Деркач Наталія Володимирівна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жабка Ківерцівського району у подружжя Деркачів жахлива пожежа знищила 2-поверховий будинок.Інцидент трапився 4 лютого. Дах і другий поверх вогонь знищив повністю. Перший – геть вигорів зсередини, - пише видання Твій портал Першими займання помітили сусіди. Вони ж і зателефонували господині будинку –, яка в той час якраз була на роботі в Луцьку. Працює жінка вихователем у дитячому садочку № 3."Ця звістка ввела мене в шок. Я ніяк не могла зрозуміти, як це сталося. Одне згарище лишилося… Після того, як мені про пожежу телефоном розповіли сусіди, я одразу подзвонила пожежникам, потім чоловіку. Він забрав мене з роботи, і ми швиденько поїхали до нашого будинку. Там уже були пожежники з Ківерців. Одразу за нами приїхали вогнеборці з Луцька. Коли ми приїхали, застали таку картину: наш будинок горить, все тріщить, ніби вибухає. Від побаченого я стала кричати і плакати…" – розповідає Наталія.Молода жінка намагається розповідати спокійно, але сльози на очах видають її біль і тривогу.Щоб мати власний куточок, подружжя вирішило придбати собі невеличкий дачний будиночок. У 2010 році взяли кредит і купили хатинку у селі Жабка. Залили фундамент, гроші на який Наталія важкою працею заробляла у Польщі. Потім – поступово почали розбудовуватися. Звели і другий поверх. Блоки чоловік Наталії теж узяв на виплату у себе на роботі. Працює він радіомонтажником на приватній фірмі в Луцьку. Мають синочка-першокласника, який вчиться в одній зі шкіл обласного центру Волині. Згоріла і уся техніка, яку подружжя спромоглося придбати, при цьому ще й віддаючи кредит за будинок.Телевізор, пральна машина, комп’ютер, холодильник, мікрохвильова піч, два обігрівачі, нова душова кабіна, яка ще навіть була запакована, – усе перетворилося на попіл. Напередодні того злощасного дня подружжя разом зі своїм єдиним синочком-першокласником їздило в Камінь-Каширський. У батька Наталії був ювілей – 50 років."Сама не знаю, чому, але як їхали, я взяла з собою документи на хату. Зазвичай, коли ми повертаємося від батьків, то їдемо спочатку додому, лишаємо продукти, які вони нам з собою дають, а тоді вже веземо сина в школу, а самі – на роботу. А цього разу ми не встигали, тому одразу від батьків повезли сина в школу, чоловік поїхав на роботу, там же в машині і документи на будинок лишилися. Той одяг, який ми взяли з собою, і той, у який були одягнені, – це все, що маємо, а так все згоріло. Добре, що хоч документи на будинок лишилися, бо виробляти заново – стільки мороки, тяганини і грошей", – додає жінка.Чому загорівся будинок, нині достеменно не відомо. Як прокоментував начальник Сектору взаємодії із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС Волині, за попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі."Коли пожежники гасили вогонь, я в них питалася, чому сталося займання. Один з них мені відповів, що, ймовірно, на другому поверсі загорілася проводка. Знаєте, так дивно, що наш холодильник, де проходила проводка, геть згорів, а морозильна камера, яка знизу була, геть ціла. Ми повиймали з неї усе м’ясо і позаносили до сусідів", - мовила жінка.Зі вцілілого – лише деякі вазони і домашні равлики, які були у пластмасовому відеречку. Геть неушкодженою залишилася ікона. А от де тепер їм жити, Деркачі ще поки й гадки не мають. Деякий час, може, поживуть у кумів, які мешкають геть поруч їхньої згорілої хатини."Ми нікому не хочемо набридати. Доведеться шукати, де тут винаймати якесь житло. Бо в нас є невеличке господарство: коза, свиня, собака. Потрібно жити десь поруч, щоб годувати їх", – каже господиня.Нині Деркачі уже потроху відійшли від шоку і радіють бодай з того, що на момент пожежі нікого не було вдома."Головне – що всі живі! – Шкода дуже, робиш-робиш все життя, а тут в одну мить лишаєшся без нічого. Дякую Богу, що хоч це все не сталося вночі, і нікого не було вдома, а то б погоріли заживо", – говорить Наталія.Тож родина звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти.

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