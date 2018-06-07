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Волинянин через «Ягодин» у вантажівці перевозив контрабандне куриво

Волинянин через «Ягодин» у вантажівці перевозив контрабандне куриво
На посту "Ягодин" волинські митники виявили схованку цигарок у панелі підлоги вантажного напівпричепа.

1580 пачок тютюнових виробів вартістю понад 30 тисяч гривень волинянин намагався вивезти у Польщу, здійснюючи міжнародне перевезення офіційного експорту, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості тютюнових виробів.

До того ж, стаття передбачає конфіскацію вмісту тайника і транспортного засобу, у якому він був влаштований. Тож цигарки і напівпричіп, оцінений фахівцями у понад 208 тис. грн, вилучені на склад митниці до остаточного рішення суду.



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Теги: цигарки, Ягодин
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