У «ПортCity» відкрили салон взуття «Respect»*
Сьогодні, 13:10
На 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відкрився оновлений взуттєвий салон Respect.
Мережа салонів взуття «Respect» представлена в Україні з 2003 року, і на даному етапі є однією з компаній, що активно розвиваються завoйовуючи симпатії нових клієнтів.
Основним напрямком діяльності компанії є роздрібна торгівля жіночим і чоловічим взуттям, сумками і аксесуарами.
Стиль «Respect» - це поєднання ліній елегантності, зручності, моди і комфорту. Яскравий дизайн і використання сучасних матеріалів відповідає актуальним тенденціям світової моди.
Чекаємо Вас у ТРЦ «ПортCity» на шопінг! Ми точно знаємо, що Вам потрібно!
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Мережа салонів взуття «Respect» представлена в Україні з 2003 року, і на даному етапі є однією з компаній, що активно розвиваються завoйовуючи симпатії нових клієнтів.
Основним напрямком діяльності компанії є роздрібна торгівля жіночим і чоловічим взуттям, сумками і аксесуарами.
Стиль «Respect» - це поєднання ліній елегантності, зручності, моди і комфорту. Яскравий дизайн і використання сучасних матеріалів відповідає актуальним тенденціям світової моди.
Чекаємо Вас у ТРЦ «ПортCity» на шопінг! Ми точно знаємо, що Вам потрібно!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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