У «ПортCity» відкрили салон взуття «Respect»*

На 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відкрився оновлений взуттєвий салон Respect.Мережа салонів взуття «Respect» представлена в Україні з 2003 року, і на даному етапі є однією з компаній, що активно розвиваються завoйовуючи симпатії нових клієнтів.Основним напрямком діяльності компанії є роздрібна торгівля жіночим і чоловічим взуттям, сумками і аксесуарами.Стиль «Respect» - це поєднання ліній елегантності, зручності, моди і комфорту. Яскравий дизайн і використання сучасних матеріалів відповідає актуальним тенденціям світової моди.Чекаємо Вас у ТРЦ «ПортCity» на шопінг! Ми точно знаємо, що Вам потрібно!