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У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою

У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою
У Нововолинську протягом трьох днів – можливе пониження тиску та погіршення якості води у системі водопостачання.

Про це повідомляють на офіційному сайті «Нововолинськводоканалу», передає БУГ.

Підприємство проводитиме промивку головних ліній та водопровідних мереж міста.

«Просимо вибачити за спричинені тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Нововолинськ, вода, проблема
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