У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою





Про це повідомляють на офіційному сайті «Нововолинськводоканалу», передає



Підприємство проводитиме промивку головних ліній та водопровідних мереж міста.



«Просимо вибачити за спричинені тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську протягом трьох днів – можливе пониження тиску та погіршення якості води у системі водопостачання.Про це повідомляють на офіційному сайті «Нововолинськводоканалу», передає БУГ Підприємство проводитиме промивку головних ліній та водопровідних мереж міста.«Просимо вибачити за спричинені тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

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