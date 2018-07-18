У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою
Сьогодні, 13:43
У Нововолинську протягом трьох днів – можливе пониження тиску та погіршення якості води у системі водопостачання.
Про це повідомляють на офіційному сайті «Нововолинськводоканалу», передає БУГ.
Підприємство проводитиме промивку головних ліній та водопровідних мереж міста.
«Просимо вибачити за спричинені тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на офіційному сайті «Нововолинськводоканалу», передає БУГ.
Підприємство проводитиме промивку головних ліній та водопровідних мереж міста.
«Просимо вибачити за спричинені тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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