Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку на проспекті Волі до належного вигляду привели зупинку громадського транспорту.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
Зазначили, що 1 лютого інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявив зупинку на проспекті Волі, яка була повністю розмальована різноманітними надписами.
Про даний факт повідомили балансоутримувача об’єкту з вимогою приведення об’єкту благоустрою до належного вигляду.
«Вже 04.02.2019 року порушення усунуто, благоустрій відновлено», 0 йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.
Зазначили, що 1 лютого інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявив зупинку на проспекті Волі, яка була повністю розмальована різноманітними надписами.
Про даний факт повідомили балансоутримувача об’єкту з вимогою приведення об’єкту благоустрою до належного вигляду.
«Вже 04.02.2019 року порушення усунуто, благоустрій відновлено», 0 йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні запрацював реєстр корупціонерів
Сьогодні, 14:23
У Ковелі частині дітей заборонять відвідувати школи
Сьогодні, 14:14
Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою
Сьогодні, 13:43
У «ПортCity» відкрили салон взуття «Respect»*
Сьогодні, 13:10