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Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО

Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі до належного вигляду привели зупинку громадського транспорту.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.

Зазначили, що 1 лютого інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявив зупинку на проспекті Волі, яка була повністю розмальована різноманітними надписами.

Про даний факт повідомили балансоутримувача об’єкту з вимогою приведення об’єкту благоустрою до належного вигляду.

«Вже 04.02.2019 року порушення усунуто, благоустрій відновлено», 0 йдеться у повідомленні.
Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО
Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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