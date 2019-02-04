Стараннями муніципалів: у центрі Луцька від графіті почистили зупинку. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.



Зазначили, що 1 лютого інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявив зупинку на проспекті Волі, яка була повністю розмальована різноманітними надписами.



Про даний факт повідомили балансоутримувача об’єкту з вимогою приведення об’єкту благоустрою до належного вигляду.



«Вже 04.02.2019 року порушення усунуто, благоустрій відновлено», 0 йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі до належного вигляду привели зупинку громадського транспорту.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів у Facebook.Зазначили, що 1 лютого інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста виявив зупинку на проспекті Волі, яка була повністю розмальована різноманітними надписами.Про даний факт повідомили балансоутримувача об’єкту з вимогою приведення об’єкту благоустрою до належного вигляду.«Вже 04.02.2019 року порушення усунуто, благоустрій відновлено», 0 йдеться у повідомленні.

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