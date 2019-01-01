У Ковелі частині дітей заборонять відвідувати школи





Про це повідомили на сайті



4 лютого відбулась нарада в обласній державній адміністрації за участі заступника голови ОДА Світлани Мишковець, де особлива увага була приділена саме Ковелю. Зазначалось, що викликає занепокоєння стан охоплення щепленнями проти кору школярів. Незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, робота в організованих колективах проводиться не на достатньому рівні.



У ЗОШ №№2, 9 та 12 нещепленими залишається 30 відсотків дітей.



Загалом школи у місті відвідують 1168 нещеплених учнів, що унеможливлює припинення поширення захворювань та стабілізацію епідемічної ситуації.



Наголошувалось, що розпорядження голови ОДА «Про посилення протиепідемічних заходів в області» щодо відсторонення таких дітей від занять під час спалаху кору не виконується.



Вчора заступник міського голови Ігор Прокопів зустрівся з директорами шкіл та представниками медицини, аби напрацювати комплекс заходів для підвищення рівня вакцинації та протидії кору в місті.



Ігор Прокопів вкотре наголосив, що ситуація із розповсюдженням кору у Ковелі потребує координації та узгодженості дій освітян, медиків та епідеміологів.



Завідувач Ковельського міськрайонного відділу «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Людмила Маляр повідомила, що ситуація із захворюванням на кір в Україні має тенденцію до збільшення. З початку 2019 року знову реєструються хворі серед нещеплених дітей. У Ковелі торік зафіксували 32 спалахи із 99 в області.



Людмила Сергіївна зауважила, що відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а саме ст.15 «Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах»: «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється».



Вона навела приклад Луцька, де вирішили питання позитивно, коли учням без щеплень заборонили відвідувати школи.



Важливо, щоб батьки зрозуміли, що вони піддають ризику дітей, які мають щеплення. З її слів, єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету, тобто рівень вакцинації повинен сягати 95%. Для цього необхідно вакцинуватись за календарем. Варто зазначити, що надолужити пропущені щеплення в закладах охорони здоров’я за місцем проживання можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику.



Начальник управління освіти Віктор Бичковський підкреслив, що найважливіше — це життя та здоров’я дітей. На його думку, є необхідність запровадження обмежувальних заходів щодо дітей без щеплень.



«Ми повинні створити у школах безпечне освітнє середовище. Для цього потрібно активізувати роз’яснювальну роботу з батьками. Впродовж цього тижня вони мають час для щеплень», – зазначив Віктор Бичковський.



Завідувач дитячої поліклініки Лариса Гончарова запевнила, що її заклад готовий до прийому великої кількості пацієнтів. При необхідності вони посилять цю роботу і збільшать кількість спеціалістів для бажаючих зробити щеплення. У місті є достатня кількість вакцини.



За підсумками наради прийняли рішення встановити реальну кількість нещеплених учнів або вакцинованих з порушеннями календаря щеплень, в тому числі – за медичними протипоказаннями в освітніх закладах Ковеля, забезпечити виконання санітарного законодавства щодо обмеження відвідування закладів освіти дітьми, які невакциновані, з понеділка, 11 лютого.



Керівники навчальних закладів мають проводити широкомасштабну просвітницьку кампанію та індивідуальну роботу з батьками-відмовниками щодо обов’язковості щеплень та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо вакцинації груп ризику, зокрема, педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу освітніх закладів. Звітувати про запроваджені заходи директори шкіл будуть в управління освіти.



Також вирішили, що до 1 вересня всі школярі мають бути вакциновані від дифтерії. Найближчим часом прогнозується поширення цієї недуги, від ускладнень якої рівень смертності сягає 50%, а рівень інвалідизації – до 40%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 лютого до ковельських шкіл не пускатимуть дітей, яких не вакцинували від кору.Про це повідомили на сайті Ковельської міськради 4 лютого відбулась нарада в обласній державній адміністрації за участі заступника голови ОДА, де особлива увага була приділена саме Ковелю. Зазначалось, що викликає занепокоєння стан охоплення щепленнями проти кору школярів. Незважаючи на ускладнення епідемічної ситуації в області, робота в організованих колективах проводиться не на достатньому рівні.У ЗОШ №№2, 9 та 12 нещепленими залишається 30 відсотків дітей.Загалом школи у місті відвідують 1168 нещеплених учнів, що унеможливлює припинення поширення захворювань та стабілізацію епідемічної ситуації.Наголошувалось, що розпорядження голови ОДА «Про посилення протиепідемічних заходів в області» щодо відсторонення таких дітей від занять під час спалаху кору не виконується.Вчора заступник міського головизустрівся з директорами шкіл та представниками медицини, аби напрацювати комплекс заходів для підвищення рівня вакцинації та протидії кору в місті.Ігор Прокопів вкотре наголосив, що ситуація із розповсюдженням кору у Ковелі потребує координації та узгодженості дій освітян, медиків та епідеміологів.Завідувач Ковельського міськрайонного відділу «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Людмила Маляр повідомила, що ситуація із захворюванням на кір в Україні має тенденцію до збільшення. З початку 2019 року знову реєструються хворі серед нещеплених дітей. У Ковелі торік зафіксували 32 спалахи із 99 в області.Людмила Сергіївна зауважила, що відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а саме ст.15 «Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах»: «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється».Вона навела приклад Луцька, де вирішили питання позитивно, коли учням без щеплень заборонили відвідувати школи.Важливо, щоб батьки зрозуміли, що вони піддають ризику дітей, які мають щеплення. З її слів, єдиним ефективним засобом впливу на рівень захворюваності на кір є формування колективного імунітету, тобто рівень вакцинації повинен сягати 95%. Для цього необхідно вакцинуватись за календарем. Варто зазначити, що надолужити пропущені щеплення в закладах охорони здоров’я за місцем проживання можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику.Начальник управління освітипідкреслив, що найважливіше — це життя та здоров’я дітей. На його думку, є необхідність запровадження обмежувальних заходів щодо дітей без щеплень.«Ми повинні створити у школах безпечне освітнє середовище. Для цього потрібно активізувати роз’яснювальну роботу з батьками. Впродовж цього тижня вони мають час для щеплень», – зазначив Віктор Бичковський.Завідувач дитячої поліклінікизапевнила, що її заклад готовий до прийому великої кількості пацієнтів. При необхідності вони посилять цю роботу і збільшать кількість спеціалістів для бажаючих зробити щеплення. У місті є достатня кількість вакцини.За підсумками наради прийняли рішення встановити реальну кількість нещеплених учнів або вакцинованих з порушеннями календаря щеплень, в тому числі – за медичними протипоказаннями в освітніх закладах Ковеля, забезпечити виконання санітарного законодавства щодо обмеження відвідування закладів освіти дітьми, які невакциновані, з понеділка, 11 лютого.Керівники навчальних закладів мають проводити широкомасштабну просвітницьку кампанію та індивідуальну роботу з батьками-відмовниками щодо обов’язковості щеплень та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо вакцинації груп ризику, зокрема, педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу освітніх закладів. Звітувати про запроваджені заходи директори шкіл будуть в управління освіти.Також вирішили, що до 1 вересня всі школярі мають бути вакциновані від дифтерії. Найближчим часом прогнозується поширення цієї недуги, від ускладнень якої рівень смертності сягає 50%, а рівень інвалідизації – до 40%.

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