У «Промені» відбудеться заняття з футболу від «Клубу Лева»*

9 та 23 лютого о 15:00 у холі РЦ «Промінь» відбудеться безкоштовне заняття з футболу для дітей віком від 3-х до 7 років від «Клубу Лева».Чудова можливість переконатись чи подобається малюку саме цей вид спорту, поспілкуватись з тренерами та просто весело провести час.«Ми завжди намагаємося приділити особливу увагу дитячий розвагам, які спрямовані саме на розвиток. Тому щонайменше, як раз на місяць організовуємо подібні заходи. Хочеться, щоб діти мали можливість проводити час поза межами дому, більше рухались і одночасно розвивались. Наші діти – це потужне покоління, тому відчуваємо за собою обов’язок вкласти в них правильні цінності та бажання розвиватись» – розповідають організатори заходу.Окрім спортивних розваг у Промені вже 28 лютого відбудеться розважальна дитяча програма «Веснааааа», де дітки гратимуться з аніматорами прощаючись з зимою та зустрічаючи весну.«Дуже хочеться, щоб діти більше рухались і полюбили активний відпочинок більше ніж свої гаджети. Тому пропонуємо безкоштовні розваги, де ми разом гратимемось та веселитимемось» – ділиться відділ маркетингу РЦ «Промінь».